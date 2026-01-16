Thị trường

OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2027

Theo OPEC, nhu cầu dầu mỏ thế giới dự kiến tăng thêm 1,34 triệu thùng/ngày trong năm 2027, gần tương đương mức tăng của năm 2026, trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu được đánh giá tích cực.

Mạnh Hùng
Một nhà máy lọc dầu tại Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2027, với tốc độ gần tương đương mức dự báo cho năm nay.

Cụ thể, OPEC ước tính nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ tăng thêm 1,34 triệu thùng/ngày trong năm 2027, so với mức tăng dự kiến 1,38 triệu thùng/ngày trong năm 2026.

Dự báo đối với năm 2026 được giữ nguyên so với báo cáo mà tổ chức này công bố tháng trước. Theo đó, tổng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu được dự báo đạt khoảng 106,5 triệu thùng/ngày năm 2026 và tăng lên 107,9 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Bên cạnh đó, OPEC dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3,2% trong năm 2027, nhỉnh hơn mức 3,1% năm 2026. OPEC đánh giá triển vọng kinh tế thế giới là “tích cực,” chủ yếu do căng thẳng liên quan đến các biện pháp áp thuế của Mỹ với các đối tác thương mại lớn trong năm ngoái đang có dấu hiệu hạ nhiệt, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng.

OPEC cũng lưu ý rằng thị trường dầu mỏ vẫn đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, bao gồm xung đột địa chính trị, chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn thay đổi, cũng như tốc độ chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo.

Tổ chức này khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến trên thị trường và phối hợp với các đối tác ngoài OPEC nhằm duy trì ổn định cung-cầu dầu mỏ toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#OPEC #dầu mỏ #dự báo #nhu cầu #kinh tế toàn cầu #2027
