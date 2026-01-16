Tây Ninh: Triệt phá đường dây làm giả gas quy mô lớn, bắt giữ 16 đối tượng

Tối 15/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa đấu tranh thành công chuyên án lớn, triệt phá đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể trước đó, ngày 14/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đồng loạt triển khai gần 100 cán bộ, chiến sỹ, tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận như Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ, lấy lời khai 16 đối tượng có liên quan, trong đó xác định 3 đối tượng là chủ mưu, cầm đầu đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán gas giả mang các nhãn hiệu phổ biến trên thị trường như Total Energies, Eif Gas, H-Gas, VT-Gas, SaiGon Petro, MT Gas, Phoenis Gas, Vimexco Gas…

Quá trình khám xét, Công an thu giữ số lượng lớn tang vật, gồm 6.252 vỏ chai LPG các loại; 4.552 chai LPG có chứa gas; 22.945 màng co; 27.453 tem; 661 nút nhựa; 10 bộ máy bơm, máy nén, máy khò; 17 điện thoại di động; 1 bồn chứa; 20 xe ô tô tải, 3 xe mô tô; 2 cân cùng nhiều đồ vật, giấy tờ, tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã kịp thời bóc gỡ đường dây tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống người dân; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chân chính; chủ động ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động san chiết gas trái phép; bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và lành mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

