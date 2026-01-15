Ôtô chở 1,2 tấn sản phẩm động vật có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh thú y ​

Vào khoảng 7 giờ cùng ngày, qua Tổng đài 113, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một xe ôtô tải đang vận chuyển sản phẩm động vật có dấu hiệu không bảo đảm vệ sinh thú y.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát 113, Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Công an phường Vĩnh Yên và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra hành chính xe ôtô tải 29H-168.78 lưu thông trên tuyến Quốc lộ 2, thuộc địa bàn phường Vĩnh Yên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe do lái xe Đào Văn V, sinh năm 1996, trú tại xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội điều khiển có 1,2 tấn sản phẩm động vật gồm mỡ và da trâu, bò. Lái xe không xuất trình được Giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ hợp pháp liên quan.

Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành lập biên bản và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: Thời điểm cuối năm, lưu lượng hàng hóa vận chuyển tăng cao, người dân và các cơ sở kinh doanh cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y; không vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Quần chúng nhân dân kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững an ninh trật tự./.

