Phú Thọ: Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm 48 thùng linh kiện điện tử

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Ninh (sinh năm 1998, trú tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Tất Tùng (sinh năm 1998, trú tại thôn Phổ, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 24/9/2025, một công ty tại xã Bình Tuyền (tỉnh Phú Thọ) phát hiện bị mất 48 thùng linh kiện điện tử, tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng. Đến trưa 25/9, đại diện công ty đến Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện trình báo.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện tiến hành điều tra.

Kết quả điều tra làm rõ: Nguyễn Hữu Ninh là công nhân làm việc tại kho của công ty, do nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản đã rủ Nguyễn Tất Tùng (lái xe của công ty) cùng thực hiện.

Khoảng 17 giờ ngày 19/9/2025, Ninh vận chuyển 48 thùng hàng đặt lên kệ tại cửa kho. Đến 18 giờ cùng ngày 19/9, Tùng lái xe tải vào kho, Ninh dùng xe nâng bốc số hàng lên thùng xe. Sau đó, Tùng xuất trình giấy tờ giả để qua cổng bảo vệ.

Sau đó, hai đối tượng tháo dỡ thùng, lấy linh kiện điện tử cho vào bao tải rồi đem bán cho một cơ sở thu mua phế liệu, được 45 triệu đồng. Trong đó, Ninh hưởng 30 triệu đồng, Tùng hưởng 15 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong thời gian ngắn, lực lượng điều tra đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng. Các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Đến ngày 28/9/2025, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án.Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

