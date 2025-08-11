Phú Thọ: Triệt phá 7 chuyên án lớn, kê biên tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 11/8, tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã thông tin một số kết quả nổi bật trong đợt thi đua đặc biệt, triệt phá 7 vụ án lớn liên quan đến an ninh mạng, tội phạm kinh tế, an toàn thực phẩm và hàng giả.

Nổi bật là chuyên án đấu tranh với đường dây huy động vốn trái phép thông qua đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) do Nguyễn Văn Hạ (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Gia Lai) cầm đầu.

Từ năm 2021, các đối tượng đã lập hệ thống đa cấp trả lãi suất ảo 5-9%/tháng, mời gọi người dân trong và ngoài nước đầu tư, huy động hàng tỷ USD.

Khi người tham gia muốn rút vốn, nhóm này tìm cách kéo dài thời gian, chặn liên lạc và chiếm đoạt.

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can, phong tỏa và kê biên nhiều tài sản giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cũng triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua các ứng dụng di động “Tình yêu 2.1” và “Kết nối yêu thương” do Đỗ Đông Hưng (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Nhóm này tạo hồ sơ ảo, giả làm người tìm bạn đời, lôi kéo nạn nhân nạp tiền tham gia “vòng quay may mắn” với hứa hẹn trúng thưởng lớn. Khi người chơi nạp số tiền lớn, chúng chiếm đoạt rồi chặn liên lạc. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can liên quan.

Một chuyên án khác được Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các địa phương phá thành công là đường dây “bảo kê” phương tiện vi phạm giao thông do Trần Ngọc Bình (sinh năm 1985, trú tại Phú Thọ) cầm đầu.

Các đối tượng lập nhóm trên mạng xã hội, quảng cáo “bao luật” cho xe vi phạm với giá từ 300.000 đến 3 triệu đồng/xe. Người vi phạm được hướng dẫn nộp tiền qua tài khoản hoặc ví điện tử, sau đó được chỉ cách “né” lực lượng chức năng.

Song song với đấu tranh tội phạm công nghệ cao và hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ còn phát hiện, xử lý nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng.

Trong 6 tháng của năm 2025, lực lượng công an đã khởi tố 142 vụ, 300 bị can; trong đó nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm và thực phẩm chức năng với quy mô lớn; hàng trăm tấn hàng kém chất lượng, hàng triệu bao bì, nguyên liệu và thiết bị sản xuất đã bị thu giữ, tiêu hủy.

Các đường dây này thường thuê nhà xưởng hẻo lánh, sản xuất hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng, sau đó phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư, giao dịch qua các kênh, ứng dụng không rõ ràng; đồng thời chủ động tố giác tội phạm để góp phần bảo vệ an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), tại buổi gặp mặt, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận đóng góp của báo chí trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh thời gian qua, nhiều phóng viên, nhà báo đã kịp thời phản ánh các vụ việc phức tạp, tiêu cực từ cơ sở, giúp lực lượng công an xác minh, xử lý hiệu quả.

Năm 2025, lực lượng công an tỉnh mở 3 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm gắn với các sự kiện lớn như Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4); tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 84%, án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,3%; bắt giữ 22 đối tượng truy nã, trong đó có 12 đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm.

Nhiều chuyên án lớn được triệt phá, điển hình như chuyên án B716 đấu tranh tội phạm công nghệ cao; chuyên án BL411 triệt phá đường dây buôn lậu trên 10.000 tấn lạc từ Trung Quốc; chuyên án TX1116 bắt giữ 300 bánh heroin, 8,8kg ma túy đá; chuyên án 853T thu giữ hơn 2.700 bánh heroin, 258,8kg ma túy đá…/.

