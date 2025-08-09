Công an thành phố Hà Nội mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sáng 9/8, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025); bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết từ 15/7, Công an thành phố xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Lực lượng công an cũng chủ động phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đợt cao điểm này đặt mục tiêu quyết tâm không để xảy ra khủng bố, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự; giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội phải đạt trên 80% (trong đó tỷ lệ điều tra án cướp tài sản trên 80%, án trộm cắp tài sản trên 50%, tỷ lệ điều tra án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 3%); đấu tranh triệt phá 100% các băng, nhóm tội phạm có tổ chức đã được đưa vào diện quản lý…

Trong đợt triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, mua bán người, xâm hại tình dục trẻ em, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo…); tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên, người nước ngoài; tệ nạn xã hội...

Đồng thời, lực lượng công an chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, các điểm sản xuất, mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy; tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm...

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Ngoài ra, Công an các phường, xã cũng tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý xuất nhập cảnh, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân; bảo đảm luôn duy trì dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống."

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố; huy động, bố trí lực lượng chỉ huy, hướng dẫn, phân luồng giao thông phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với chính quyền các cấp chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức sắp xếp, duy trì trật tự đô thị, giải tỏa triệt để chợ cóc, chợ tạm, buôn bán trái phép lấn chiếm lòng đường, hè phố gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, cản trở giao thông.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ tập trung tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời triển khai hoạt động, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hạn chế thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra, từ đó, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa xã hội trong những ngày lễ lớn của đất nước./.

Việt Nam kiên quyết đẩy lùi tội phạm mua bán người ra khỏi đời sống, xã hội Các cơ quan, lực lượng thực hiện xây dựng hệ thống theo dõi, thống kê và chia sẻ dữ liệu giữa các ngành để phát hiện điểm nóng, xu hướng, đường dây, phương thức hoạt động của tội phạm.