Thành phố Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Trần Văn Châu (sinh năm 1976, không nơi cư trú ổn định) cùng hai đồng phạm là Mai Xuân Hạnh (sinh năm 1974) và Trần Văn Hậu (sinh năm 1994), để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ đầu tháng 8/2025 đến ngày 13/8/2025, Trần Văn Châu đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi người dân dựng xe ở nơi công cộng, cắm nguyên chìa khóa trên xe, Châu thường lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt mang bán xe lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Điều tra mở rộng, Công an xác định trong số tài sản trộm cắp, có ít nhất 7 vụ việc đã rõ bị hại và được lập hồ sơ xử lý.

Các xe sau khi bị chiếm đoạt, Châu đem bán cho Mai Xuân Hạnh và Trần Văn Hậu với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường. Hai đối tượng này biết rõ nguồn gốc bất minh của tài sản nhưng vẫn mua đi bán lại để trục lợi.

Khám xét nơi ở của Hậu, lực lượng Công an thu giữ 10 xe máy, 28 biển số xe và nhiều phụ tùng nghi do phạm tội mà có.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định hành vi của Trần Văn Châu mang tính chuyên nghiệp, nguy hiểm cho xã hội; các đối tượng Hạnh và Hậu có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có trong thời gian ngắn với số lượng lớn.

Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, không để tài sản tại nơi công cộng mà không có người trông coi; đồng thời kịp thời báo tin cho cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng, phương tiện khả nghi để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm./.

Triệt phá đường dây trộm cắp xe máy tại Hà Nội, tiêu thụ liên tỉnh Chỉ riêng từ đầu tháng 10 đến khi bị bắt, các đối tượng đã liên tiếp thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy trên tại các quận, huyện của Hà Nội với tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng.