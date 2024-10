Triệt phá đường dây trộm cắp xe máy tại Hà Nội, tiêu thụ liên tỉnh

Các đối tượng bị bắt giữ. (Nguồn: Công an thành phố Hà Nội)

Công an thành phố Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bóc gỡ đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên tỉnh và bắt 8 đối tượng liên quan.

Trước đó, vào ngày 15/10, Công an phường Văn Quán (Hà Đông) nhận được trình báo của anh V (sinh năm 2003) về việc đêm ngày 14/10, anh bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Wave màu xanh dựng ở khu vực ngõ 33 Lương Ngọc Quyến, phường Văn Quán. Tuy xe có khóa chữ U nhưng vẫn bị kẻ gian dùng kìm thủy lực cắt gãy.

Xác định đây là ổ nhóm tội phạm có tính chất chuyên nghiệp, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Văn Quán khẩn trương điều tra, làm rõ các đối tượng.

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ điều tra, cùng sự phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế, tổ công tác Công an quận Hà Đông đã làm rõ và bắt, khám xét 8 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Quyền (sinh năm 1988, trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội; có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản); Lưu Văn Thủy (sinh năm 1990, trú ở xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội; có 5 tiền án, 1 tiền sự đều liên quan đến trộm cắp tài sản); Bùi Huy Tuyên (sinh năm 1996, trú tại Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc); Phan Văn Cảnh (sinh năm 1989, trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Bùi Văn Giang (sinh năm 2000, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội); Lưu Kim Thịnh (sinh năm1988, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Lê Văn Luận (sinh năm 1991, trú tại xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Lê Văn Lưu (sinh năm 1994, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Cơ quan Công an thu giữ tang vật 1 kìm thủy lực, 1 tuốcnơvit, 3 cờlê, 13 xe máy các loại cùng nhiều phụ tùng xe máy đã tháo rời.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đầu tháng 8/2024, Nguyễn Văn Quyền, Lưu Văn Thủy và Bùi Huy Tuyên, thường sống lang thang, gặp và làm quen với nhau tại khu vực công viên Hòa Bình thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội rồi rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Chỉ riêng từ đầu tháng 10 đến khi bị bắt, các đối tượng đã liên tiếp thực hiện 20 vụ trộm cắp xe máy trên tại các quận, huyện: Hà Đông, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình, Sóc Sơn… với tổng giá trị tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Để thuận tiện hành vi trộm cắp, các đối tượng thường đi lang thang vào buổi đêm, tìm kiếm xe máy để ngoài đường, không người trông giữ thì ra tay. Với tổng giá trị tài sản lấy được, Quyền, Thủy, Tuyên lên mạng xã hội, vào hội nhóm “mua bán xe không giấy tờ” để tìm mối, rồi kết nối, bán cho Phan Văn Cảnh và Bùi Văn Giang (là chủ cửa hàng sửa chữa xe máy) với giá từ 3-4 triệu đồng/xe.

Tiếp đó, Cảnh bán cho “lò mổ xe” của Lưu Kim Thịnh. Tại đây, Thịnh tháo phụ tùng, mài số khung, số máy xe rồi đăng bán trên các trang mạng xã hội, chuyển đi khắp các tỉnh trên toàn quốc.

Khác với Thịnh, Giang mua xe xong liền bán ngay cho Lê Văn Luận, rồi Luận chuyển vào Thừa Thiên-Huế cho em trai là Lê Văn Lưu, để Lưu tìm cách chuyển xe theo đường tiểu ngạch sang bên kia biên giới tiêu thụ.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Quyền, Lưu Văn Thủy và Bùi Huy Tuyên về hành vi "trộm cắp tài sản"; tạm giữ hình sự đối với Bùi Văn Giang, Phan Văn Cảnh, Lưu Kim Thịnh, Lê Văn Luận và Lê Văn Lưu về hành vi "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có."

Công an quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định./.

