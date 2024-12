Kiên Giang: Bắt giữ hình sự hai cha con giết người sau chầu nhậu

Các đối tượng Trác Huỳnh An Thành (bên trái) và Trác Huỳnh An Trung. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã phối hợp Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang), Công an huyện Tri Tôn (An Giang) tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 12/12, tại một nhà trọ cho thuê thuộc Tổ 11, khu phố Hòa Lập, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, N.V.Q (sinh năm 1995, ngụ ấp Sa Tô, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức uống rượu, gồm có 4 người.

Trong lúc nhậu, ông N.V.P (sinh năm 1975, ngụ ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) và Trác Huỳnh An Trung (sinh năm 1980, ngụ Khóm 3, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau khi được mọi người can ngăn, Trung điều khiển xe máy bỏ đi.

Khoảng 30 phút sau, Trung điều khiển xe máy chở theo Trác Huỳnh An Thành (sinh năm 2007, là con đẻ của Trung) đến phòng trọ của Q để tìm ông P.

Lúc này, Trung thấy ông P và chỉ cho con biết ông P là người đánh mình. Thành liền dùng dao tấn công làm ông P chết tại chỗ. Ngay sau khi gây án, hai cha con bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua điều tra xác minh, đến 20 giờ cùng ngày, tức là sau 4 giờ gây án, lực lượng Công an phát hiện Trác Huỳnh An Trung và Trác Huỳnh An Thành đang lẩn trốn tại một nhà người quen ở Khóm 2, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang nên tiến hành bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an Kiên Giang điều tra làm rõ./.

Bắt được hung thủ giết người dã man tại thành phố Phan Thiết Sau khi sát hại dã man một người đàn ông bằng hơn 20 nhát đâm, trong đó có những nhát đâm chí mạng, đối tượng Trần Lưu Anh Bạch bỏ trốn nhưng đã bị Công an bắt giữ sau 3 ngày gây án.