Cà Mau: Khởi tố và bắt tạm giam hai cán bộ nhận hối lộ

Chiều 2/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Triều (43 tuổi), Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư; Huỳnh Văn Đẳng (44 tuổi), Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá tỉnh Cà Mau để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình xác minh một tàu cá giấu thiết bị giám sát hành trình, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã phát hiện nhiều hợp đồng khống mua bán tàu cá nhằm hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm. Từ đây, lực lượng chức năng mở rộng điều tra và phát hiện hành vi sai phạm của hai bị can Nguyễn Việt Triều và Huỳnh Văn Đẳng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Việt Triều đang giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản. Nguyễn Việt Triều cùng Huỳnh Văn Đẳng đã hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm cho các tàu cá đóng mới tại những cơ sở không được cấp phép. Tuy nhiên, hai bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ký xác nhận sai sự thật, giúp các tàu đóng tại cơ sở không đủ điều kiện được hợp thức hóa hồ sơ đăng kiểm.

Mỗi bộ hồ sơ hợp thức hóa, tùy theo loại tàu, các bị can nhận từ 20-30 triệu đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, hai bị can đã nhận hơn 2 tỷ đồng từ hành vi sai phạm này.

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt tạm giam bị can Phạm Đăng Chiến, chuyên viên Phòng Quản lý tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản và Nguyễn Trường Ơn, đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá.

Cả hai bị can bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi sai phạm liên quan trong hoạt động đăng kiểm tàu cá. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau, kêu gọi những cá nhân có liên quan đến vụ việc đến trình báo, cung cấp thông tin tại Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh, địa chỉ: 47 Bùi Thị Trường, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau./.

