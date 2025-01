Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Nguyễn Cao Trí nhiều lần đưa hối lộ, tổng số hơn 7 tỷ đồng

Theo Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước; đổi mới mạnh mẽ tư duy về bảo vệ an ninh, trật tự.