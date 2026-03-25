Truy tố bị can Nguyễn Đình Thắng, kêu gọi đầu thú để hưởng khoan hồng

Ngày 25/3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đình Thắng (sinh ngày 9/3/1958 tại Thành phố Hồ Chí Minh) về tội "khủng bố" theo quy định tại Điều 299, Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng ngày 9/3/2026, bị can Nguyễn Đình Thắng bị truy tố theo khoản 2, Điều 299, Bộ luật Hình sự.

Trước khi vượt biên ra nước ngoài, bị can Nguyễn Đình Thắng cư trú tại số 14/40C, Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan tới vụ việc, ngày 27/2/2026, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Đình Thắng; yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, ngày 16/1/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố hình sự vụ án “khủng bố” xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk. Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap (dân tộc Êđê) chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk./.

