Khởi tố nhóm đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Chiều 30/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết đơn vị đã phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công chuyên án LC426p, đấu tranh với đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới.

Trước đó, ngày 26/4/2026, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc, Công an tỉnh Lào Cai làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 26, phường Lào Cai đã phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe môtô chở 3 người quốc tịch Trung Quốc.

Qua kiểm tra, 3 người nước ngoài không xuất trình được giấy tờ xuất, nhập cảnh hợp pháp.

Các đối tượng người Việt Nam gồm: Ly Seo Bình (sinh năm 2005, trú tại thôn Nàn Tiểu Hồ, xã Mường Khương); Giàng Phủ Lìn (sinh năm 2001, trú tại thôn Sả Chải, xã Pha Long); Lù Seo Tráng (sinh năm 1986, trú tại thôn Ngải Thầu, xã Pha Long).

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận được thuê đón 3 người Trung Quốc tại khu vực gầm cầu cao tốc Nội Bài-Lào Cai, sau đó đưa lên khu vực Sa Pa (xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) rồi tiếp tục di chuyển đến Mường Khương để giao cho người khác tổ chức đưa sang Trung Quốc, với tiền công 4 triệu đồng/người.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng di chuyển vào ban đêm, tắt đèn xe và cử người theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng nhằm lợi dụng sơ hở đưa người vượt biên giới trái phép.

Trước đó, nhóm này đã thực hiện trót lọt 2 vụ đưa người xuất cảnh trái phép, nhận tổng số tiền hơn 16,7 triệu đồng; đến vụ thứ 3 thì bị phát hiện, bắt giữ.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo khoản 2, Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Ngày 29/4/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

