Quảng Ninh: Phạt 12 năm tù 2 đối tượng dùng xuồng chở người nhập cảnh trái phép

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt các bị cáo Lương Văn Nam và Nguyễn Tiến Hùng tổng cộng 12 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, bị cáo Lương Văn Nam (sinh năm 1995) và Nguyễn Tiến Hùng (sinh năm 1992), cùng trú tại phường Móng Cái 1,tỉnh Quảng Ninh bị truy tố theo điểm a, khoản 3, Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra cho thấy vào giữa tháng 8/2025, thông qua một đối tượng người Trung Quốc tên A Lộc, Lương Văn Nam nhận lời điều khiển xuồng máy ra vùng biển giáp ranh để đón người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mức tiền công 1.000 nhân dân tệ/người. Nam sau đó rủ Nguyễn Tiến Hùng cùng tham gia để hỗ trợ vận hành phương tiện.

Vào lúc 17 giờ ngày 31/8/2025, hai đối tượng sử dụng xuồng máy vỏ composite lắp 3 động cơ công suất lớn, trang bị thiết bị định vị, xuất phát từ khu vực Cồn Cát (phường Móng Cái 1) đi ra tọa độ được cung cấp trên vùng biển Trung Quốc. Tại đây, Nam và Hùng đã tiếp nhận 20 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc từ các xuồng khác chuyển sang để đưa về phía nội địa Quảng Ninh.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi phương tiện đang di chuyển qua vùng biển xã Vĩnh Thực thì bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia phát hiện và bắt giữ quả tang.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội với mục đích vụ lợi. Những người nhập cảnh trái phép khai nhận thông qua môi giới trên mạng xã hội để vào Việt Nam bằng đường biển, sau đó dự định sang nước thứ ba tìm việc làm.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý hành chính và an ninh trật tự xã hội.

Căn cứ vào vai trò và mức độ vi phạm, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt Lương Văn Nam 7 năm tù, Nguyễn Tiến Hùng 5 năm tù./.

