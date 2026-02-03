Xã hội

Khởi tố trưởng thôn bịa đặt thông tin trên mạng xã hội

Với vai trò trưởng thôn, Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các nhóm Zalo với nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách, pháp luật.

Nguyên Dung
(Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Hải Đăng (sinh năm 1990; trưởng thôn Chí Thạnh, xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331, Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2025, với vai trò trưởng thôn, Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh trên các nhóm Zalo với nội dung bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo địa phương.

Dù nhiều lần được tổ chức cơ sở và người dân góp ý, phê bình nhưng Nguyễn Ngọc Hải Đăng vẫn phớt lờ, tái phạm.

Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Hải Đăng đã thừa nhận hành vi vi phạm, mong được pháp luật khoan hồng.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)
#mạng xã hội #xuyên tạc #Nguyễn Ngọc Hải đăng Đắk Lắk
