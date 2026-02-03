Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán xăng RON A95 giả

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là xăng RON A95, theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Nguyễn Văn Yên (sinh năm 1980), Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1975), Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1982), Trần Văn Đức (sinh năm 1971), Lê Thị Ngọc Hương (sinh năm 1981), Phạm Tuấn Dũng (sinh năm 1987) cùng trú Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Tấn Hiệp (sinh năm 1990, trú tỉnh Đồng Nai) và Lê Thanh Tú (sinh năm 1986, trú tỉnh Tây Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 17/1/2026, Tổ công tác Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi (địa chỉ 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm xăng này.

Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Đức (chủ trạm xăng dầu Đức Lợi) cùng Lê Thanh Tú (tài xế xe bồn) đang trực tiếp bơm dung môi công nghiệp SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95.

Việc pha trộn nhằm tạo màu sắc tương tự xăng thật để đưa ra tiêu thụ trên thị trường. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tiến hành niêm phong và tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác minh, truy xét nguồn gốc dung môi và các đối tượng có liên quan; qua đó xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn số 818 Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh).

Các tang vật là xe bồn và trạm bơm xăng bị niêm phong. (Ảnh: TTXVN phát)

Quá trình điều tra cho thấy, đây là đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn mua xăng nền A95 nguyên chất (thường gọi là “xăng rin”), sau đó pha trộn thêm dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhất định.

Cách làm này giúp tăng thể tích, giảm chất lượng xăng nhưng vẫn giữ được hình thức bên ngoài giống xăng RON A95 thật. Số xăng giả sau khi pha trộn được đưa đi tiêu thụ trực tiếp tại các trạm xăng, với giá bán tương đương xăng thật nhằm thu lợi bất chính.

Đường dây này được tổ chức thành hai nhánh hoạt động chính. Một nhánh do Nguyễn Văn Yên cầm đầu, thực hiện việc pha trộn và hoán đổi xăng-dung môi tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh, sau đó vận chuyển xăng giả đi tiêu thụ.

Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải tổ chức, trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối việc vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định.

Theo cơ quan chuyên môn, hành vi sản xuất, buôn bán và tiêu thụ xăng RON A95 giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với người tiêu dùng và xã hội.

Xăng không đạt quy chuẩn kỹ thuật khi sử dụng có thể gây hư hỏng động cơ, làm giảm công suất, tăng mức tiêu hao nhiên liệu; thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ phương tiện, gây mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, việc pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu vào xăng làm thay đổi bản chất, thành phần hóa học của nhiên liệu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người.

Đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: TTXVN phát)

Hành vi này còn gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính và uy tín của hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã làm rõ vai trò, hành vi phạm tội của từng đối tượng; đồng thời có quyết định khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý theo quy định của pháp luật./.

