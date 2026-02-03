Khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được khởi công sáng 3/2/2026 và dự kiến mở cửa vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành không gian lịch sử-chính trị có ý nghĩa đặc biệt.

Sáng 3/2/2026, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn phải là nơi truyền tải, phản ánh được trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; là nơi giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030)./.