Multimedia

Infographics

Khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được khởi công sáng 3/2/2026 và dự kiến mở cửa vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành không gian lịch sử-chính trị có ý nghĩa đặc biệt.

vna-potal-ngay-322026-khoi-cong-xay-dung-bao-tang-dang-cong-san-viet-nam-172531428.jpg

Sáng 3/2/2026, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Công trình Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam được xác định không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, mà còn phải là nơi truyền tải, phản ánh được trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta; là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; là nơi giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, vai trò và những đóng góp to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến mở cửa đón khách tham quan vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/2030)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư Tô Lâm #Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam #Khởi công #Công nghệ số
Theo dõi VietnamPlus

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trọn niềm tin yêu và tự hào về Đảng

Trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa III là ngày 26/4/1964, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,77%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 87 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II là ngày 8/5/1960, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,52%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I là ngày 6/1/1946, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, tổng số đại biểu được bầu là 403 đại biểu.

Một số chỉ tiêu về y tế trong năm 2026

Một số chỉ tiêu về y tế trong năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NĐ-CP ngày 8/1/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.