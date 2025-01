Ngày 16/1, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Khai mạc trưng bày chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử."

Sự kiện được tổ chức kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu khai mạc trưng bày, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn nhấn mạnh: Với hơn 150 tài liệu hiện vật, hình ảnh lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, trưng bày giới thiệu khái quát về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 13 kỳ Đại hội Đảng, với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt, sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để làm nên những "mốc son lịch sử" có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử dân tộc.

Với hơn 150 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, Trưng bày giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 13 kỳ Đại hội Đảng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Tiến sỹ Nguyễn Văn Đoàn, với những chiến thắng, chiến công vang dội trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc, lập lại hòa bình, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những thành tựu, những công cuộc đổi mới và phát triển đất nước… đó là những nền tảng quan trọng, là bài học kinh nghiệm quý giá để chúng ta kế thừa, phát huy và tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu phát triển của các kỳ đại hội đã đề ra.

Đặc biệt, trưng bày còn giới thiệu nhóm hiện vật tiêu biểu thể hiện tình cảm, tấm lòng của nhân dân đối với Đảng; các sưu tập về nghị quyết, văn kiện của Đảng; những tác phẩm, các bài phát biểu của các đồng chí Tổng Bí thư, các Chủ tịch nước qua các thời kỳ, các đại hội…; những hình ảnh về công tác chuẩn bị cho kỳ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đặc biệt là những hình ảnh giới thiệu các sự kiện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức các Hội nghị toàn quốc về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia… diễn ra vào ngày 13/1 vừa qua.

"Trưng bày giúp mỗi cán bộ, đảng viên, cũng như đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng về sức mạnh đoàn kết dân tộc, tạo nên những mốc son lịch sử trong suốt 95 năm qua. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào ý thức tự lực tự cường động lực tích cực để mỗi người dân Việt Nam thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiếp tục tạo nên những mốc son mới trong chương trình hội nhập và phát triển," Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Đoàn khẳng định.

Trưng bày gồm 3 phần. Phần 1 với chủ đề "Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930)," giới thiệu vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam; thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930 thực hiện sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Phần 2 có chủ đề "Đảng Cộng sản Việt Nam-Những mốc son lịch sử," thể hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng qua 13 kỳ đại hội gắn với những mốc son lịch sử của dân tộc, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến nay, đặc biệt là trong gần 40 năm đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

Phần kết có chủ đề "Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng," giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng XIV; công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức kỹ năng đội ngũ cán bộ quy hoạch ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Bảo vật quốc gia - cuốn sách “Đường Kách mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Trong số các tài liệu hiện vật quý giới thiệu tại trưng bày lần này, đáng chú ý có bản gốc cuốn "Đường Kách mệnh" của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, do Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông ấn hành lần đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc), năm 1927.

"Đường Kách mệnh" là một trong những tác phẩm có giá trị to lớn trên phương diện lý luận và thực tiễn cách mạng. Cuốn sách gồm 100 trang in thạch, trên giấy nến, kích thước 22x15cm. Những bản in đầu tiên được bí mật chuyển về nước từ trước năm 1930. Đây là một trong số ít những bản gốc in năm 1927 và đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia đợt đầu tiên năm 2012.

Trưng bày cũng giới thiệu tới công chúng nhiều tài liệu, hiện vật quý liên quan đến những mốc son lịch sử của dân tộc như: Bản án chế độ thực dân Pháp, Chánh cương, sách lược vắn tắt của Đảng, Điều lệ của Đảng, các nghị quyết, văn kiện của Đảng, các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ…

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 16/3/2025./.

