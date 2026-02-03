Hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần ““Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng””, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.