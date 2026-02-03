Chính trị

Hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu

Trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” tháng 2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Trong bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” tháng 2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định hành trình 96 năm của Đảng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu như: Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội phải luôn được kiên định nắm vững - đó là hai mục tiêu chiến lược, gắn bó chặt chẽ với nhau trong suốt tiến trình cách mạng; Sự nghiệp cách mạng là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; coi trọng và không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc…/.

