Không gian phát triển được tổ chức theo hướng “Ba hành lang-Một vành đai-Năm trục động lực,” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, nhất là Văn hóa Mường, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

Theo Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh với diện tích 9.361,38 km²; bám sát các định hướng phát triển của đất nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Quy hoạch xác định 5 quan điểm phát triển chủ đạo, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, yếu tố địa kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống nhân dân.

Không gian phát triển được tổ chức theo định hướng “Ba hành lang-Một vành đai-Năm trục động lực,” gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Đất Tổ, đặc biệt là Văn hóa Mường và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh./.