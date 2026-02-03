Gia Lai trưng bày hơn 2.000 tài liệu về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Ngày 3/2, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - Ngày hội của toàn dân” tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Triển lãm giới thiệu hơn 2.000 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được tuyển chọn từ nguồn tài liệu lưu trữ lịch sử, phản ánh sinh động và đầy đủ dấu mốc quan trọng của Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946); các kỳ bầu cử Quốc hội gắn liền với những sự kiện lớn của đất nước; quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các thời kỳ.

Triển lãm làm nổi bật vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai (tỉnh Gia Lai và Bình Định trước đây) trong sự nghiệp xây dựng, phát triển địa phương.

Nội dung trưng bày có 4 phần gồm Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội đầu tiên 6/1/1946 và Bầu cử Quốc hội - những mốc son lịch sử; Những dấu ấn lịch sử của Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng văn hóa, sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Gia Lai (bao gồm tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định trước đây).

Ông Trần Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, nêu rõ trưng bày tài liệu lưu trữ là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và xã hội sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân chủ, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về quyền, nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử sắp tới.

Các tài liệu, hình ảnh trưng bày phản ánh sinh động quá trình tổ chức Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 cùng các dấu mốc quan trọng của các kỳ bầu cử Quốc hội, gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước, Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai qua các nhiệm kỳ cũng như công tác chuẩn bị cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông qua trưng bày, công chúng có điều kiện tiếp cận nguồn tư liệu lịch sử xác thực, từ đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa của lá phiếu cử tri, quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước. Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc mà còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng tới Ngày hội lớn của toàn dân - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp tới.

Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - Ngày hội của toàn dân” mở cửa đến ngày 31/3./.

