Bầu cử Quốc hội và HĐND: Nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ

Ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố: An Giang, Ninh Bình và Cần Thơ đã tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại An Giang, theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, phương án phân bổ đại biểu Quốc hội khóa XVI, tỉnh được phân bổ 21 đại biểu, trong đó, đại biểu Trung ương giới thiệu phân bổ về địa phương 10 đại biểu, đại biểu của tỉnh An Giang 11 đại biểu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chuyển danh sách và 33 hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh An Giang đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để phục vụ hiệp thương lần thứ hai. Trong đó, có 4 trường hợp do cơ quan giới thiệu đã có đơn xin rút ứng cử, còn lại 29 hồ sơ, bao gồm 2 trường hợp tự ứng cử.

Theo danh sách 29 hồ sơ đưa ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai, cơ cấu kết hợp gồm 13 đại biểu nữ; 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 5 đại biểu ngoài Đảng; 5 đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi); 5 đại biểu tái cử.

100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 29 người (gồm 27 người được giới thiệu ứng cử và 2 người tự ứng cử).

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh danh sách và 194 hồ sơ người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 để đưa vào hiệp thương. Trong đó, 2 trường hợp đã có đơn xin rút ứng cử, còn lại 192 hồ sơ, bao gồm 2 trường hợp tự ứng cử. Theo danh sách 192 hồ sơ đưa ra hội nghị hiệp thương lần thứ hai, cơ cấu kết hợp gồm 17 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 86 đại biểu nữ; 21 đại biểu ngoài Đảng; 57 đại biểu trẻ (dưới 40 tuổi); 44 đại biểu tái cử.

100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 192 người (gồm 190 người được giới thiệu ứng cử và 2 người tự ứng cử).

Tại Ninh Bình, các đại biểu dự Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thảo luận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đã được nghe báo cáo kết quả việc giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ninh Bình có 29 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó đại biểu nam là 16 người (chiếm 53,33%); 14 đại biểu nữ (chiếm 46,67%).

Về ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, danh sách sơ bộ những người ứng cử là 154 người, trong đó đại biểu nam là 73 người; 81 đại biểu nữ.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình cho biết, trong thời gian qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hoàn thành hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh; và tiến hành các bước gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh có người giới thiệu ứng cử; tích cực trao đổi, hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiến hành giới thiệu đại biểu đúng khung thời gian và các bước theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao; 100% đại biểu có mặt tại hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do địa phương giới thiệu, sau khi nghe Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tình hình tự ứng cử tại địa phương, hội nghị đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất lập danh sách sơ bộ 28 người để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, gồm 24 người do cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 4 người tự ứng cử.

Về cơ cấu kết hợp, danh sách có 6 người là dân tộc thiểu số (Khmer 4 người, Hoa 2 người); 13 người là nữ; 5 người ngoài Đảng (trong đó 3 người được giới thiệu, 2 người tự ứng cử); 2 người trẻ tuổi dưới 40; và 8 người là đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Cần Thơ tái cử.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai nhằm thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026–2031, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết và thống nhất lập danh sách sơ bộ 153 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 150 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 3 người tự ứng cử.

Về cơ cấu, người ứng cử là nữ 77 người, trong đó 76 người được giới thiệu và 1 người tự ứng cử, chiếm 50,33%. Người ứng cử là dân tộc thiểu số 14 người (9,15%); ngoài Đảng 15 người (9,80%); người trẻ tuổi 42 người (28%). Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử 45 người (30%), ứng cử mới 108 người (70,59%)./.

