Các mốc tiến hành Bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐBHĐND là sự kiện chính trị-pháp lý, là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Chủ nhật, ngày 15/3/2026 cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây không chỉ là sự kiện chính trị-pháp lý, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, thể hiện ý chí và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Căn cứ quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các cột mốc chính trong lịch trình bầu cử gồm:

Ngày 04/01/2026: Chậm nhất 70 ngày trước bầu cử , các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp được thành lập.

Ngày 31/01/2026: Thành lập Tổ bầu cử ở mỗi khu vực bỏ phiếu, có từ 11-21 thành viên.

Ngày 01/02/2026: Chậm nhất 42 ngày trước ngày bầu cử, công dân ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân nộp hồ sơ ứng cử.

Ngày 03/02/2026: Tổ chức hiệp thương lần hai , đồng thời niêm yết danh sách cử tri để Nhân dân kiểm tra, khiếu nại nếu có sai sót.

Ngày 20-22/02/2026: Hiệp thương lần ba, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử.

Ngày 26-27/02/2026: Công bố và niêm yết danh sách chính thức người ứng cử tại khu vực bỏ phiếu.

Ngày 02-03/03/2026: Phân phối phiếu bầu, tài liệu, bắt đầu vận động bầu cử theo đúng quy định pháp luật.

Ngày 15/3/2026 – ngày hội của toàn dân, khi mỗi lá phiếu trở thành tiếng nói, niềm tin và trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.

Hãy tham gia bầu cử đầy đủ, đúng luật, để cùng xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân./.