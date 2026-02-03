Tiếp tục thúc đẩy sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Việt-Trung

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tối 2/2 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 76 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026).

Tham dự buổi lễ, về phía Trung Quốc có Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông; Phó Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lư Hướng Đông; đại diện các bộ, ngành, địa phương, học giả, nhân sĩ hữu nghị, đại diện các doanh nghiệp, trường đại học, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí sở tại...

Một số Đại sứ, đại diện ngoại giao đoàn tại Bắc Kinh cũng đến tham dự. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cơ quan, doanh nghiệp, báo chí Việt Nam tại Trung Quốc.

Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong không khí nhân dân hai nước Việt-Trung đang hân hoan chào đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, đúng vào thời điểm Việt Nam kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - kỳ Đại hội có ý nghĩa bước ngoặt, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước và nhân dân.

Trung Quốc cũng bước vào năm đầu triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 và giai đoạn then chốt hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển, đi sâu cải cách.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước 76 năm qua, nhấn mạnh ý nghĩa tốt đẹp của quan hệ hữu nghị truyền thống “đồng chí, anh em” giữa hai nước.

Đại diện các cơ quan phía Trung Quốc, các Đại sứ, đại diện các nước và các tổ chức quốc tế tại Bắc Kinh tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Nhìn lại năm 2025, một năm có ý nghĩa đặc biệt, là năm hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và triển khai “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung,” Đại sứ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang ở vào một trong những giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất với tin cậy chính trị ngày càng được củng cố, hợp tác thực chất ngày càng sâu sắc, giao lưu nhân dân ngày càng mật thiết.

Trong năm qua, hai bên đã tổ chức 5 chuyến thăm của Lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công tới Việt Nam tháng 4/2025.

Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nhà nước cũng đã đạt nhiều nhận thức chung quan trọng, mở ra chương mới quan trọng trong phát triển sâu rộng, toàn diện quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức tăng hai con số, theo đó, Việt Nam duy trì vị trí đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc trên thế giới. Trung Quốc cũng là nhà đầu tư lớn thứ 2 vào Việt Nam trong năm 2025.

Theo Đại sứ, năm giao lưu nhân văn Việt-Trung 2025 được triển khai sôi động với nhiều hình thức phong phú, góp phần củng cố “nền tảng xã hội vững chắc” cho quan hệ song phương.

Trong đó nổi bật là các hoạt động trong khuôn khổ “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên,” đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ hai nước về truyền thống hữu nghị Việt-Trung.

Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2025 vừa qua đã tạo thêm xung lực mới, nền tảng vững chắc và niềm tin mạnh mẽ để hai bên tiếp tục thúc đẩy sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hai nước.

Với đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá” của Đại hội XIV và trên tinh thần cuộc điện đàm ngày 26/1 vừa qua giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp tích cực, chặt chẽ nhằm thúc đẩy tạo đột phá rõ nét trong các lĩnh vực hợp tác thực chất, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vững bước tiến xa.

Trong không khí trang trọng, nồng ấm tại buổi lễ, các quan khách nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu mà hai nước Việt Nam-Trung Quốc đã đạt được thời gian qua và cùng trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Xuân mới, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hữu nghị cùng ẩm thực đặc sắc của Việt Nam./.

