Đối ngoại kênh Đảng làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc là một cấu thành quan trọng trong toàn bộ quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, đóng vai trò chính trị và chiến lược hàng đầu.

Đây là nhận định của Giáo sư Phan Kim Nga, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh.

Theo Giáo sư Phan Kim Nga, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam coi quan hệ trên kênh Đảng là một trong các trụ cột cốt lõi của công tác ngoại giao.

Chính sách chiến lược này vừa là sự tiếp nối truyền thống độc lập tự chủ và hợp tác đa phương, đồng thời bổ sung thêm nội hàm mới về tự chủ chiến lược trong suốt thời kỳ khóa XIV của Đảng, hình thành hệ thống hợp tác kênh Đảng “ba cấp.”

Dựa trên nội dung Báo cáo Đại hội XIV và những tiến bộ thực tiễn đạt được trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong hai năm qua, Giáo sư Phan Kim Nga nhận định sau Đại hội XIV, quan hệ giữa hai Đảng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng phát triển tốt và tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt lãnh đạo.

Đồng thời, trong thời gian tới, Giáo sư Viện Khoa học xã hội Trung Quốc nhận định trọng tâm của các cuộc trao đổi kênh Đảng sẽ chuyển từ hiểu biết lý luận sang học hỏi kinh nghiệm quản trị lẫn nhau; định hướng mục tiêu trong quan hệ giữa hai Đảng sẽ chuyển từ duy trì hệ tư tưởng chung sang xây dựng hợp tác chiến lược.

Giáo sư Phan Kim Nga tin rằng định hướng ngoại giao của Đại hội XIV rất phù hợp với việc làm sâu sắc thêm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Là hai nước láng giềng hữu nghị cùng thuộc một hệ thống xã hội chủ nghĩa, trong khuôn khổ ngoại giao của Đại hội XIV, Trung Quốc và Việt Nam đang thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu và thực chất. Đây không chỉ là một thực tiễn cốt lõi của Việt Nam trong việc thực hiện chính sách ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, mà còn là cách để nâng cao hơn nữa tiếng nói của Việt Nam trong quản trị khu vực và toàn cầu thông qua hợp tác song phương.

Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Trong khi đó, theo Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao.

Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc cần tăng cường giao lưu kênh Đảng, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lên một cấp độ mới, thúc đẩy Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược lên một cấp độ sâu rộng và thiết thực hơn.

Thứ nhất, tăng cường ngoại giao nguyên thủ, duy trì cơ chế thăm viếng lẫn nhau của Tổng Bí thư hai Đảng, tăng cường trao đổi chiến lược và tin cậy lẫn nhau, xử lý đúng đắn những khác biệt liên quan, và định hướng tổng thể quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Thứ hai, tăng cường trao đổi về quản trị giữa hai Đảng, liên tục đổi mới lý luận lãnh đạo của Đảng Cộng sản, củng cố chủ đạo tư tưởng của Đảng trong quản trị cầm quyền, đảm bảo an ninh cho sự lãnh đạo của Đảng.

Thứ ba, làm sâu sắc thêm công tác đào tạo và trao đổi về xây dựng năng lực cho đảng viên và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng viên và cán bộ, đảm bảo tính liêm chính, hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo Đảng Cộng sản.

Cuối cùng, thúc đẩy trao đổi về truyền thống cách mạng, tổ chức một cách có hệ thống cho đảng viên trẻ sang nghiên cứu, học tập tại các cơ sở cách mạng của mỗi nước, tăng cường nhận thức về truyền thống cách mạng trong đảng viên và cán bộ./.

