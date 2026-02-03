Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, ngày 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Nhân dịp này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ với Báo Điện tử VietnamPlus một số nội dung liên quan đến chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Vun đắp quan hệ láng giềng đặc biệt

- Xin ông cho biết mục đích, ý nghĩa và một số hoạt động chính của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường: Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia vào ngày 6/2/2026.

Cùng với chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. (Ảnh: TTXVN phát)

Chuyến thăm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Chuyến thăm là dịp để các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước tăng cường trao đổi, củng cố nền tảng tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; qua đó không những làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, mà còn tạo động lực đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển lên tầm cao mới, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước cũng như đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

- Xin ông cho biết những kỳ vọng của Việt Nam thông qua chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này của Tổng Bí thư?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường: Như đã chia sẻ, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trong thời điểm then chốt khi cả hai nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thuận lợi và thách thức đan xen.

Ở góc độ song phương, quan hệ Việt Nam-Campuchia đã đạt được những bước tiến rất đáng khích lệ trong năm 2025. Tuy nhiên, hai nước còn rất nhiều tiềm năng và dư địa cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng của Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư cũng sẽ cùng lãnh đạo cấp cao Campuchia và Lào đồng chủ trì Cuộc gặp ba đồng chí đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào. Do đó, có thể nói, cả hai nước Việt Nam và Campuchia đều bày tỏ tin tưởng, quyết tâm và kỳ vọng cao đối với chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư.

- Xin Thứ trưởng nêu rõ một số tính chất nổi bật của chuyến thăm lần này?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường: Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo đột phá, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ Việt Nam-Campuchia với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, gắn kết chặt chẽ hơn.

Với những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, chuyến thăm dự kiến sẽ mở ra cơ hội gắn kết chặt chẽ và sâu sắc giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, tạo sự đan xen lợi ích chiến lược trên các lĩnh vực quan trọng như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, hạ tầng, năng lượng, giao thông…

Chuyến thăm sẽ giúp thống nhất nhận thức ở cấp cao nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đề ra những phương hướng lớn, tạo nền tảng chính trị quan trọng để khơi thông hợp tác trên nhiều lĩnh vực trên tinh thần hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển ổn định, bền vững, lâu dài trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, cuộc gặp giữa người đứng đầu của ba Đảng nhân dịp này là sự khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia cũng như giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư sẽ không chỉ góp phần củng cố nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia, mà còn tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước cũng như ba Đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Nimul ký kết biên bản thỏa thuận song phương nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế -thương mại, công nghiệp giữa hai nước. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Quan hệ hai nước ngày càng được tăng cường

- Ông đánh giá như thế nào về những thành tựu nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua?

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường: Có thể nói, quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua đã đạt được những kết quả rất tích cực và thực chất.

Đầu tiên phải nói đến sự tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường, tạo nền tảng vững chắc định hướng tổng thể cho hợp tác trên các lĩnh vực. Lãnh đạo hai nước thường xuyên thăm nhau và có các cuộc gặp gỡ, trao đổi.

Trong năm 2025, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã thăm Việt Nam ba lần, dự cuộc gặp cấp cao hai Đảng tháng 2/2025, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Bên cạnh đó, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta cũng có nhiều cuộc gặp gỡ, điện đàm… với lãnh đạo Campuchia. Hai bên cũng đã tổ chức các cơ chế hợp tác song phương quan trọng như Kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học-kỹ thuật lần thứ 21, Hội nghị Hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao đã góp phần củng cố tin cậy chính trị và đề ra phương hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai nước.

Hợp tác quốc phòng-an ninh chặt chẽ, là trụ cột vững chắc trong quan hệ hai nước. Hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch hợp tác, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, nhất quán nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư có bước phát triển thực chất. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2025 đã đạt 11,33 tỷ USD, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2024. Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng thứ 2 trong số 85 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam. Đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam có mặt hầu hết ở các ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng của Campuchia, nhiều dự án đã đi vào hoạt động ổn định và hiệu quả, đóng góp hiệu quả cho kinh tế-xã hội của Campuchia.

Quang cảnh Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 8. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước tiếp tục được tăng cường. Du lịch phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Khách du lịch từ Campuchia đạt gần 700.000 lượt, tăng hơn 54%, vươn lên vị trí thứ 6 trong 10 thị trường có khách du lịch lớn nhất đến Việt Nam. Ngược lại, đã có hơn 1 triệu lượt khách du lịch Việt Nam đến Campuchia, đứng đầu trong số các nước có khách du lịch đến Campuchia. Hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm được hai bên quan tâm. Phong trào “ươm mầm hữu nghị," giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương hai nước được đẩy mạnh, không chỉ giới hạn ở các tỉnh có chung biên giới mà được nhân rộng mô hình ra các tỉnh. Thông qua các hoạt động giáo dục, giao lưu văn hóa, kết nghĩa địa phương, sự hiểu biết, tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước nhất là thế hệ trẻ ngày càng được tăng cường, trở thành nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế được tăng cường. Hai bên phối hợp chặt chẽ và phát huy tinh thần đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và Hợp tác Tiểu vùng Mekong, góp phần vào nỗ lực chung của ASEAN trong gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và quốc tế.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng./.

