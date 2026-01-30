Chung tay kiến tạo điểm tựa vững chắc cho cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia

Ngày 30/1, tại thủ đô Phnom Penh, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2026-2031), cùng nhìn lại hoạt động của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Đại hội đánh dấu chặng đường phát triển mới của KVA nói riêng và cộng đồng người gốc Việt nói chung tại Campuchia, cam kết xây dựng một tổ chức Hội sâu rộng, quan tâm sâu sát tới cộng đồng, thắt chặt quan hệ với chính quyền sở tại, trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng người gốc Việt trên quê hương Chùa Tháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Đại hội đại biểu KVA lần thứ IV được tổ chức trang trọng với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại hai tỉnh Battambang và Preah Sihanouk, cùng đông đảo đại biểu bà con kiều bào sinh sống và làm việc ở Campuchia.

Ông Sim Chy, Chủ tịch KVA, phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch KVA Sim Chy cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, toàn thể Ban Chấp hành Hội đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, đưa hoạt động của hội ngày càng phát triển, góp phần đáng kể vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở Campuchia, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động của hội.

Để duy trì và phát triển hơn nữa, Chủ tịch KVA nhấn mạnh Đại hội cần đánh giá những thành công, tìm ra những khó khăn tồn tại và nguyên nhân trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở xác định phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo ông Sim Chy, Đại hội lần này là cơ hội thể hiện trách nhiệm lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành KVA nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm tiếp tục đưa phong trào hội ngày càng phát triển bền vững.

Để làm tốt nhiệm vụ này, ông Sim Chy kêu gọi mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, thẳng thắn, vì lợi ích chung của cộng đồng bà con người gốc Việt ở Campuchia, vì sự phát triển của tổ chức và phong trào hội.

Ông Lê Văn Phúc, Phó Chủ tịch KVA, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chấp hành KVA nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Chấp hành KVA nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Văn Phúc - Phó Chủ tịch KVA - đã khái quát những kết quả nổi bật của hội trong công tác xây dựng tổ chức, gắn kết cộng đồng và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Theo Phó Chủ tịch KVA, trong nhiệm kỳ qua, hội tập trung công tác củng cố tổ chức, kiện toàn nhân sự, duy trì và mở rộng mạng lưới hoạt động tại các địa phương có đông người gốc Việt sinh sống.

Hoạt động của hội từng bước phát huy vai trò là tổ chức đại diện, là cầu nối giữa cộng đồng người gốc Việt với chính quyền, các cơ quan, tổ chức của Campuchia và Việt Nam.

Công tác tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh thông qua hệ thống thông tin và các kênh trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối, tăng cường sự gắn bó của hội viên với cộng đồng.

Song song với công tác tổ chức, KVA còn chú trọng triển khai các hoạt động xã hội, nhân đạo và chăm lo đời sống cộng đồng. Nhiều chương trình hỗ trợ y tế, giáo dục, cứu trợ thiên tai, thăm hỏi, động viên bà con có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng người Việt tại Campuchia.

Đáng chú ý, hội đã tích cực vận động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hội, trường lớp, hỗ trợ nhà ở cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác giáo dục, đào tạo được quan tâm với việc duy trì hệ thống các điểm trường, lớp học tiếng Khmer và tiếng Việt; hỗ trợ học bổng, tạo điều kiện học tập và đào tạo nghề cho con em người gốc Việt, góp phần nâng cao dân trí, gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường hội nhập với xã hội sở tại.

Bên cạnh đó, KVA thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, hướng về cội nguồn, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Việt Nam và Campuchia, góp phần bồi đắp tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được và các điều kiện thực tiễn, hội đã xác định phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031 với trọng tâm là tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng quan hệ phối hợp và huy động nguồn lực, góp phần tích cực vào việc chăm lo cộng đồng và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác bền vững giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Ông Sim Seven thay mặt Hội Thanh niên trực thuộc KVA phát biểu tham luận tại Đại hội. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến qua các tham luận, thảo luận và thống nhất sửa đổi tên hội thành Tổng Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia.

Đại hội cũng đã thông qua và bầu mới nhân sự Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 111 thành viên, đại diện cho cộng đồng người gốc Việt ở tất cả 25 tỉnh, thành của Campuchia, cũng như nhất trí bầu Ban Thường trực Hội gồm 11 thành viên. Được sự tín nhiệm của Đại hội, ông Sim Chy tái đắc cử Chủ tịch KVA nhiệm kỳ tiếp theo.

Thay mặt Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới, Chủ tịch KVA Sim Chy khẳng định sẽ luôn đoàn kết và chấp hành tôn chỉ, mục đích của hội, tương thân tương ái, giữ gìn và phát huy bản sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, luôn hướng về quê hương, Tổ quốc; cũng như luôn tôn trọng phong tục, tập quán của người dân Campuchia.

Ban Chấp hành KVA nhiệm kỳ mới cam kết xây dựng tổ chức hội sâu rộng, quan tâm sâu sát cộng đồng, thắt chặt quan hệ với chính quyền sở tại, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bà con người gốc Việt ở Campuchia.

Ông Trần Văn Năm, Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Phnom Penh. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN bên lề Đại hội, ông Trần Văn Năm, Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Preah Sihanouk bày tỏ trong hơn 20 năm tham gia công tác hội, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam, các Tổng Lãnh sự quán, cùng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ông nhận thấy KVA đã làm việc hiệu quả, giúp đỡ, nâng cao vị thế của kiều bào, đại diện cho tiếng nói của bà con, gắn kết cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.

Đại hội lần này diễn ra với tinh thần “năng động, đoàn kết, phát triển,” ông Trần Văn Năm bày tỏ kỳ vọng Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát triển, là cầu nối giữa bà con người gốc Việt và người Campuchia, cũng như giữa nhân dân hai nước.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành KVA cũng đã trao tặng nhiều bằng khen, tôn vinh sự đóng góp của các cá nhân, tập thể chi nhánh hội ở các địa phương trong công tác tổ chức hội và các lĩnh vực khác như công tác xã hội, thiện nguyện, giáo dục.../.

