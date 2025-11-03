Con em người gốc Việt tại Campuchia hân hoan đón chào năm học mới

Ngày 3/11, tại xã Prek Khsay Khor, huyện Peam Ro, tỉnh Prey Veng ở Đông Nam Campuchia, Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng - ngôi trường có nhiều con em người gốc Việt theo học, chính thức khai giảng năm học mới 2025-2026.

Sự kiện diễn ra trong niềm hân hoan, vui tươi, phấn khởi, khi tập thể thầy, cô giáo và các em học sinh cùng hội tụ, chia sẻ niềm vui của ngày tựu trường, trong không khí rộn ràng đón chào năm học mới trên đất nước Campuchia.

Tham dự buổi lễ khai giảng tại trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam ở tỉnh Prey Veng có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ; ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), Ủy viên Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia; ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Đồng Tháp; bà Seng Tieng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng và đại diện chính quyền sở tại các cấp; cùng tập thể thầy, cô giáo và đông đảo phụ huynh, học sinh người gốc Việt trên địa bàn.

Bày tỏ vui mừng tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh ngôi trường này là món quà đầy ý nghĩa của tỉnh Đồng Tháp dành tặng cộng đồng người gốc Việt và người dân Campuchia tại địa phương, góp phần chăm lo cho việc học tập của con em bà con tại đây, đồng thời cũng là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai tỉnh Đồng Tháp-Prey Veng, cũng như hai nước láng giềng Việt Nam-Campuchia.

Đại sứ nhấn mạnh: “Một thế hệ trẻ được học hành đầy đủ và giáo dục nhân cách không chỉ phát triển bản thân, đóng góp cho xã hội, mà còn là cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia nói chung, trong đó có Việt Nam và Campuchia.”

Phát biểu tại sự kiện, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp - cho rằng ngôi trường này là “cây cầu tri thức” kết nối hai dân tộc anh em. Ở đây, các em học sinh được học cả tiếng Việt lẫn tiếng Khmer, được vui chơi và cùng lớn lên trong tinh thần tôn trọng, hiểu biết và yêu thương.

Với mong muốn Trường Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng tiếp tục phát triển, mở rộng quy mô, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hiếu học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp hy vọng các bên liên quan tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho công tác giảng dạy của nhà trường, các thầy cô tiếp tục giữ vững ngọn lửa yêu nghề, gieo niềm tin, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi em học sinh, để từ đó, các em cố gắng học tập, trở thành những “nhịp cầu nhỏ” gắn kết tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Tại buổi lễ, thầy Nguyễn Văn Hào - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng, đã báo cáo kết quả, thành tích hoạt động của trường trong năm học vừa qua, trong đó nhấn mạnh dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, thầy và trò nhà trường đã cùng nhau nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học.

Đánh giá cao quyết tâm và nỗ lực của tập thể thầy trò, sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo của 2 tỉnh Prey Veng và Đồng Tháp, của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các ban ngành, đoàn thể, mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, Chủ tịch KVA Sim Chy cho rằng đây là nguồn động lực lớn lao, giúp toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường phấn đấu dạy tốt, học tốt. Qua đó, các thầy cô sẽ là tấm gương sáng về đạo đức, mẫu mực cho các em học sinh noi theo, giúp các em hòa nhập tốt vào cuộc sống của nước sở tại, đồng thời hiểu biết về lịch sử, phong tục tập quán Campuchia và Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Văn Đường, Chủ tịch KVA chi nhánh tỉnh Prey Veng, hiện nay chi nhánh hội có 9 điểm trường, lớp dạy chữ Khmer và chữ Việt miễn phí, với tổng cộng 15 giáo viên và khoảng 550 học sinh. Hàng năm, các em học sinh đều được lãnh đạo các sở ban ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em được đến trường đi học.

Với sự quan tâm, giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Prey Veng, năm 2012, KVA đã xây dựng được trường Tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tại tỉnh Prey Veng, tổ chức giảng dạy miễn phí từ lớp 1 đến lớp 5 theo chương trình của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, góp phần cùng Vương quốc Campuchia trong việc xóa nạn mù chữ cho con em bà con trong cộng đồng.

Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng không chỉ là nơi ươm mầm tri thức, ngôi trường còn là mái nhà nuôi dưỡng tình yêu quê hương, giữ gìn tiếng nói và bản sắc văn hóa Việt cho thế hệ trẻ kiều bào. Với mô hình giáo dục song ngữ, nhà trường giúp các em học sinh mở rộng cơ hội hòa nhập cả trong cộng đồng gốc Việt lẫn xã hội sở tại. Hành trình “trồng người” đầy thách thức, nhưng cũng là sứ mệnh cao cả mà những người thầy cô nhiệt huyết đang dành cho các “mầm non” hữu nghị kết nối Việt Nam-Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại lễ khai giảng. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, cô Sum Chenda chia sẻ niềm vui tham dự lễ khai giảng cùng các em học sinh và thầy cô Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng, cùng sự hiện diện của đoàn tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo chính quyền địa phương các cấp tỉnh, huyện, xã. Gắn bó với Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng từ những ngày đầu thành lập, cùng với hoạt động giảng dạy, cô Sum Chenda thường xuyên vận động, kêu gọi phụ huynh quan tâm nhắc nhở con em đến trường để tiếp thu kiến thức, hướng tới một tương lai tốt đẹp.

Là giáo viên đứng lớp dạy tiếng Khmer từ lớp 1 đến lớp 5, cô Sum Chenda đánh giá cao nỗ lực của học trò mình. Giáo viên người Campuchia cho biết, sau khi hoàn thành chương trình lớp 5 tại nhà trường, các em có thể chuyển đến học tại các trường công lập trên địa bàn.

Trong không khí nô nức và hân hoan của ngày tựu trường, nụ cười tươi vui, hồ hởi nở trên môi các em học sinh trường Hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Prey Veng. Bày tỏ niềm vui trong ngày nhập học, được gặp lại các thầy cô, bạn bè, được học tập các môn bổ ích, nhất là hai môn học yêu thích là tiếng Việt và tiếng Khmer, em Lê Thị Anh Thư, học sinh lớp 3 của nhà trường cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu học tập tốt để hướng tới những ước mơ, hoài bão của mình.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Seng Tieng, Phó tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng bày tỏ phấn khởi với lễ khai giảng năm học mới tại Trường Hữu nghị tỉnh Prey Veng, ngày mở đầu cuộc đời học tập của các em vừa đủ tuổi đến trường, cũng là ngày bắt đầu năm học mới của các em học sinh trong toàn quốc.

Theo Phó tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã ấn định ngày 1/11 năm nay là ngày nhập học của các em trong độ tuổi đến trường, đặc biệt là trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đi học mẫu giáo và trẻ em 6 tuổi vào tiểu học. Đây cũng là ngày các em học sinh lên lớp mới, đã nỗ lực học tập trong năm học vừa qua để tiếp tục lĩnh hội thêm kiến thức từ những mái trường công lập trên khắp đất nước Campuchia.

Trong những ngày đầu tháng 11 này, có 9.541 cơ sở giáo dục, trường học các cấp ở Campuchia bắt đầu năm học mới 2025-2026. Trong thông điệp chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới, Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục chú trọng quan tâm lĩnh vực giáo dục, tiếp tục tìm giải pháp chiến lược để xây dựng trường học trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ công hiệu quả cao, quản trị tốt, có trách nhiệm với người dân và cộng đồng.../.

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân sở tại và bà con gốc Việt ở Campuchia Khoảng 600 người dân sở tại và bà con gốc Việt tại Campuchia đã được đội ngũ y, bác sỹ khám sức khỏe tổng quát, thực hiện xét nghiệm cơ bản, tư vấn y tế, cấp phát thuốc miễn phí.