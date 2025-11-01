Trí thức người Việt tại Campuchia tâm đắc tư tưởng “lấy dân làm gốc”

Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, ngày 31/10, Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của người Việt Nam tại Campuchia đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị do Bí thư thứ nhất, Phó Bí thư Đảng ủy tại Campuchia Ngô Quốc Thái chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại hội nghị, ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA), cho biết bà con cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia đánh giá cao việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Điều đó khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của kiều bào đối với vận mệnh đất nước.

Khẳng định bà con cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia hoàn toàn nhất trí với nội dung các bản dự thảo văn kiện, luôn tuyệt đối tin tưởng và ủng hộ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, ông Sim Chy bày tỏ sự vui mừng trước việc Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương, góp phần nâng cao vị thế cộng đồng người Việt tại nước sở tại như nội dung được nêu trong mục XII của dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng.

Ông Sim Chy, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Thấm nhuần tư tưởng “lấy dân làm gốc,” coi nhân dân là chủ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng, Tiến sỹ-bác sỹ Heng LiHong, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), bày tỏ tâm đắc với bài học kinh nghiệm “Tăng cường củng cố và phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Ông cho rằng nội dung này không chỉ mang ý nghĩa trong nước, mà còn mang giá trị mở rộng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vượt qua biên giới, hướng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là tại các nước láng giềng có mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt với Việt Nam như Campuchia và Lào.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung toàn diện của dự thảo Báo cáo chính trị, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề kinh tế, cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, giáo dục... Trong đó, giáo dục được xem là lĩnh vực then chốt, giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc vào giữa thế kỷ 21.

Tiến sỹ-bác sỹ Heng LiHong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, Giám đốc Med115 Polyclinic Phnom Penh, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Tiến sỹ-bác sỹ Heng LiHong nhấn mạnh trong thời đại chuyển đổi số, giáo dục tri thức là nền tảng tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển.

Ông kiến nghị 3 nội dung trọng tâm để phát triển giáo dục: Nâng cao chất lượng thực học, thực hành, đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tế; giảm bệnh thành tích và bằng cấp hình thức, tổ chức thi cử minh bạch, chọn đúng người tài; và đầu tư toàn diện cho đội ngũ nhà giáo, coi đây là nhân tố quyết định thành công của công cuộc đổi mới giáo dục.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và cởi mở.

Ông Ngô Quốc Thái, Bí thư thứ nhất, Phó Bí thư Đảng ủy tại Campuchia, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Ông Ngô Quốc Thái, Bí thư thứ nhất, Phó Bí thư Đảng ủy tại Campuchia ghi nhận những ý kiến đóng góp, chia sẻ của các đại biểu, góp phần phát huy sức mạnh tập thể của cộng đồng kiều bào vì sự nghiệp phát triển của dân tộc.

Qua đó, thể hiện sức mạnh của nhân dân không chỉ ở trong biên giới quốc gia, mà còn lan tỏa trong trái tim hàng triệu người Việt ở nước ngoài, những người luôn hướng về Tổ quốc, góp phần làm rạng danh dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế./.

