Chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân sở tại và bà con gốc Việt ở Campuchia

Ngày 9/8, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho người dân sở tại và bà con gốc Việt trên địa bàn.

Sự kiện do Công ty Viettel Cambodia (Metfone) thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) đồng tổ chức và tài trợ chính.

Từ sáng sớm, đông đảo bà con gốc Việt và người dân Campuchia đã tập trung tại trụ sở trụ sở Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) để đăng ký tham gia. Đối tượng hướng đến của chương trình là người lao động thu nhập thấp, người cao tuổi, người không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế thường xuyên.

Trong khuôn khổ chương trình, khoảng 600 người dân sở tại và bà con gốc Việt đã được đội ngũ y, bác sỹ khám sức khỏe tổng quát, thực hiện xét nghiệm cơ bản, tư vấn y tế, cấp phát thuốc miễn phí và nhận các phần quà gồm các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt đời sống thường nhật.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Chương trình giúp cho người dân, đặc biệt là bà con nghèo người Khmer và Việt Nam có điều kiện khám chữa bệnh và nhận thuốc điều trị, đảm bảo sức khỏe, làm việc tốt hơn và có cuộc sống tốt hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ (thứ 5, từ phải sang) và các thành viên Ban tổ chức trao tặng quà cho người dân tham gia chương trình. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Gửi lời cảm ơn chính quyền các cấp ở thủ đô Phnom Penh nói chung và quận 7 Makara nói riêng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt trên địa bàn hòa nhập, ổn định cuộc sống và chung sống đoàn kết hữu nghị với người dân sở tại, Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục góp phần vun đắp, tăng cường hơn nữa tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Về phần mình, thay mặt VCBA và đơn vị tài trợ chính, ông Nguyễn Hoàng Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty Metfone chia sẻ cảm xúc được có mặt, tham gia chương trình khám bệnh miễn phí dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phnom Penh lần này.

Ông Nguyễn Hoàng Trung nêu rõ: “Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc, khi được chung tay đóng góp, dù là một phần rất nhỏ vào cuộc sống của những người xung quanh mình. Và đó cũng chính là lý do chúng tôi có mặt ở đây hôm nay, không phải với tư cách doanh nghiệp, mà với tư cách một thành viên trong cộng đồng."

Chia sẻ tại chương trình, Chủ tịch KVA Sim Chy chân thành gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, VCBA, Metfone, các nhà tài trợ và đội ngũ các y bác sỹ, các tình nguyện viên đã không quản ngại thời gian và công sức để đồng hành, chung tay tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng lần này, góp phần chia sẻ khó khăn với bà con gốc Việt và người dân sở tại, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng./.

