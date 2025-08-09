Việt Nam thúc đẩy đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế vùng Đông Bắc Campuchia

Từ ngày 5-8/8, Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia do Đại sứ Nguyễn Minh Vũ làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc tại các tỉnh Mondulkiri, Ratanakiri và Kratie, khu vực Đông Bắc Campuchia.

Tháp tùng đoàn còn có ông Trương Minh Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Phát triển Cao su tại Campuchia của VRG; ông Oknha Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), Trưởng Văn phòng đại diện VRG tại Campuchia, ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) tại Campuchia và lãnh đạo các đơn vị, bộ phận trực thuộc Đại sứ quán, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương sở tại.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ và đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam đã có các cuộc gặp, làm việc với Ban lãnh đạo các địa phương và Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) Chi nhánh tỉnh Mondulkiri và Ratanakiri, các doanh nghiệp Việt Nam đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Mondulkiri, Ratanakiri và Kratie, ba trong tổng số bốn tỉnh ở vùng Đông Bắc Campuchia, tiếp giáp biên giới Việt Nam.

Tại cuộc gặp, làm việc với Ban lãnh đạo hai tỉnh Mondulkiri và Ratanakiri cùng các sở, ban ngành địa phương, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cám ơn chính quyền tỉnh trong những năm vừa qua đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp cao su, đầu tư và làm ăn trên địa bàn tỉnh, cũng như tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập với xã hội sở tại và đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại sứ Việt Nam bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, nhất là tạo điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng các chế độ ưu đãi của Chính phủ Hoàng gia Campuchia theo Chương trình xúc tiến đầu tư đặc biệt vào khu vực Đông Bắc giai đoạn 2025-2028, cũng như tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho người gốc Việt được cấp đầy đủ các giấy tờ pháp lý, ổn định cuộc sống.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (bên phải) và Tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri Thang Savun trao đổi tặng phẩm lưu niệm. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

Ông Thang Savun, tỉnh trưởng tỉnh Mondulkiri đặc biệt đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp cao su Việt Nam tại địa bàn, thể hiện qua việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước Campuchia, cũng như tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.

Người đứng đầu cơ quan hành chính tỉnh Mondulkiri khẳng định quan điểm nhất quán của địa phương trong việc coi trọng các nhà đầu tư Việt Nam là những người bạn láng giềng tốt đẹp, góp phần xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển.

Về phần mình, ông Nhem Sam Oeun, tỉnh trưởng tỉnh Ratanakiri khẳng định cá nhân ông và chính quyền địa phương có trách nhiệm và luôn quan tâm đến cộng đồng các dân tộc đang sinh sống ở địa phương xa nhất của Campuchia này, trong đó có cộng đồng người gốc Việt, xem cộng đồng các dân tộc là người dân địa phương, không phân biệt.

Cùng với đó, trong tiến trình phát triển của kinh tế-xã hội tại địa phương, tỉnh Ratanakiri luôn hoan nghênh, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư, không phân biệt quốc gia, sẵn sàng đối thoại, cùng tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền của mình để cùng phát triển.

Theo ông Nhem Sam Oeun, bên cạnh tiềm năng phát triển nông nghiệp và công-nông nghiệp, tỉnh Ratanakiri có nhu cầu và khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản và du lịch, nhất là du lịch sinh thái, gắn với các ưu tiên chính sách trong Chương trình xúc tiến đầu tư đặc biệt vào khu vực Đông Bắc của Chính phủ Hoàng gia, đặc biệt là chủ trương kêu gọi đầu tư dự án xây dựng sân bay tại địa phương để tăng cường kết nối khu vực, nhằm khai thác tốt tiềm năng phát triển của địa phương và toàn vùng Đông Bắc Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Hội KVA và đại diện cộng đồng người gốc Việt tại hai tỉnh Mondulkiri và Ratanakiri, tìm hiểu về tình hình hoạt động của tổ chức Hội, đời sống của cộng đồng người gốc Việt tại địa bàn, cũng như những khó khăn, vướng mắc của bà con trong cuộc sống, trong đó có thủ tục liên quan cấp giấy tờ hành chính.

Lắng nghe, giải đáp một số vướng mắc của bà con, Đại sứ đề nghị Hội cần tích cực, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật để bà con tuân thủ, chấp hành tốt pháp luật sở tại, hòa nhập với cộng đồng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển của địa phương nói riêng và Campuchia nói chung.

Đến thăm, làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công nhân, người lao động các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh Mondulkiri, Ratanakiri và Kratie, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đặc biệt đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên các công ty, giúp doanh nghiệp không những hoạt động hiệu quả trong điều kiện còn nhiều khó khăn, mà còn đóng góp vào việc tạo công ăn việc làm cũng như công tác an sinh xã hội cho người dân Campuchia và hỗ trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đại sứ nhấn mạnh những việc làm cụ thể này là cầu nối vững chắc để tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác nhiều mặt, tình hữu nghị và đoàn kết truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Nhân chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và đoàn Đại sứ quán Việt Nam đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo các đơn vị tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (tỉnh Gia Lai, Việt Nam), đối diện với Cửa khẩu quốc tế Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia./.

Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia và cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty Phát triển Cao su Đắk Lắk-Mondulkiri, trên địa bàn tỉnh Mondulkiri (Campuchia). (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN)

