Quốc hội - Bảo đảm chất lượng Đại biểu HĐND cấp cơ sở

Việc bảo đảm chất lượng đại biểu ngay từ khâu giới thiệu, hiệp thương đóng vai trò quan trọng, là nền tảng quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong suốt nhiệm kỳ.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân là yếu tố then chốt, quyết định hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

Bởi vậy, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đang được các địa phương tích cực triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trong đó, trọng tâm là việc bảo đảm chất lượng đại biểu ngay từ khâu lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, đặc biệt là tại cấp cơ sở nơi gần dân, sát dân nhất.

Ủy ban Bầu cử xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên đã nhận được 52 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã nhiệm kỳ 2026-2031. Thành phần được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân bảo đảm đa dạng, bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh việc bảo đảm về cơ cấu, số lượng thành phần chất lượng đại biểu vẫn là yếu tố được đặt lên hàng đầu.

Bà Đào Thị May-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên cho biết, qua đợt này giới thiệu các đại biểu ứng cử các cơ quan, đơn vị, các địa phương ban thường trực Mặt trận Tổ quốc xã Như Quỳnh chúng tôi thấy chất lượng hồ sơ ứng cử đều là những đại biểu có tâm, có tầm và có trình độ năng lực.

Gửi hồ sơ đến cơ quan thường trực bảo đảm đúng quy định. Đó cũng là những tiêu chí được đề ra đối với các hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Long Biên, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo quy định tất cả các đại biểu này phải đảm bảo các tỷ lệ cử tri nơi cư trú đạt trên 50% thì mới tiếp tục được đưa vào danh sách hiệp thương lần 3 để chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường để nhân dân thực hiện bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3 tới đây. Các địa phương đang tích cực chuẩn bị về mọi mặt cho ngày hội toàn dân.

Và việc bảo đảm chất lượng đại biểu ngay từ khâu giới thiệu, hiệp thương đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt của một kỳ bầu cử, mà còn là nền tảng quyết định hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong suốt cả nhiệm kỳ.

Khi mỗi lá phiếu của cử tri được đặt trọn niềm tin vào những người thực sự xứng đáng, quyền làm chủ của Nhân dân sẽ được tiếp tục được hiện thực hóa trong từng nghị quyết, từng hoạt động giám sát, từng quyết định gắn với lợi ích dân sinh.

Và chính từ nền tảng đó, Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở sẽ phát huy trọn vẹn vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước./.