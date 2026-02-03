Chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử, tầm vóc chiến lược

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào vào ngày 5/2.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ mang ý nghĩa lịch sử và tầm vóc chiến lược, thúc đẩy sự hội nhập toàn diện giữa hai nước Lào-Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, quan trọng nhất đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngay sau khi được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đồng chí Tô Lâm đã chọn Lào là quốc gia đầu tiên để tới thăm, điều này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cách đây không lâu, đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cũng có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ngay sau khi Lào tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư hai nước Lào-Việt Nam diễn ra ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược.” Đây là điểm mới và chính vì vậy mang ý nghĩa rất quan trọng.

Trước đây, hai nước Lào-Việt Nam đã có cơ chế là sau Đại hội của mỗi Đảng sẽ tổ chức chuyến thăm lẫn nhau để chúc mừng và thông báo kết quả. Đây là truyền thống và hiện hai nước thực hiện theo hình thức thăm cấp nhà nước do đích thân hai Tổng Bí thư thông báo kết quả Đại hội Đảng của mỗi bên. Điều này thể hiện tính đặc biệt của quan hệ Lào-Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhấn mạnh việc lãnh đạo cấp cao nhất của hai nước thường xuyên có các cuộc gặp không chỉ thể hiện tính sinh động mà còn phản ánh rõ tính đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước, mối quan hệ “có một không hai” trên thế giới; giúp tạo sự gần gũi, vun đắp tình hữu nghị vĩ đại đặc biệt. Điều này cũng sẽ giúp cho thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ tầm quan trọng và tính đặc biệt của mối quan hệ Lào-Việt Nam.

Thực tế, quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam có nguồn gốc lịch sử gắn kết giữa hai Đảng, Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam đều ra đời từ Đảng Cộng sản Đông Dương. Các nhà lãnh đạo các thế hệ của hai nước, những chiến sỹ cách mạng và người dân hai nước, luôn sẵn sàng hy sinh vì nhau, xây dựng thành mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, một di sản mà các thế hệ kế tiếp phải có trách nhiệm gìn giữ và phát triển.

Theo Bộ trưởng Thongsavanh Phomvihane, Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, người dân hai nước có phong tục tập quán tương đồng. Trong lịch sử, hai nước Lào-Việt Nam đã luôn cùng nhau chiến đấu, cùng nhau giành độc lập và hiện tiếp tục kề vai sát cánh đồng hành cùng phát triển.

Việc Lào-Việt Nam nâng cấp quan hệ lên thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” lần này tập trung trọng tâm vào phát triển, để tương xứng với mối quan hệ đặc biệt đó.

Thời gian qua, mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam về chính trị và quốc phòng-an ninh luôn giữ vững vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể mối quan hệ giữa hai nước.

Thời gian tới, trên cơ sở tiềm năng to lớn mà hai nước đang có, Lào-Việt Nam cần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về phát triển kinh tế-xã hội.

Việc hai nước Lào-Việt Nam nâng cấp quan hệ lên thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, toàn diện và sâu rộng. Điều này yêu cầu hai nước phải tăng cường gắn kết, kết nối và hội nhập.

Các lĩnh vực như giao thông-vận tải, năng lượng, kinh tế-thương mại, logistics, du lịch... đều phải được kết nối đồng bộ, bao gồm cả các dự án đầu tư để tạo động lực cho sự tăng trưởng của hai nước.

Ví dụ như về thương mại song phương, nếu so với tiềm năng thì hiện vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ đạt khoảng 3 tỷ USD. Hai nước cần hiện thực hóa ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, phấn đấu sớm đạt mốc 5 tỷ USD, hoặc thậm chí cao hơn.

Để làm được điều này, lĩnh vực giao thông-vận tải phải đóng vai trò then chốt, phải tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại. Ngoài ra, các lĩnh vực khác cũng cần được kết nối và bổ trợ cho nhau, đặc biệt là giáo dục. Đây là lĩnh vực trọng yếu để tạo ra nguồn nhân lực mạnh, có chất lượng, nhất là những người sẽ trực tiếp phục vụ cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thành công tốt đẹp theo mục tiêu đề ra. Bởi vì lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước, cùng tất cả các bộ ngành của hai nước đều đã có sự thống nhất cao độ và quyết tâm thúc đẩy hợp tác phát triển.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào cho biết năm 2026 là năm bản lề của quá trình đưa Lào thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển theo quy định của Liên hợp quốc. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội và là thời điểm quyết định để đưa Lào phát triển vững mạnh, hiện thực hóa việc “xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.” Trong nỗ lực này, Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự ủng hộ hết mình và phía Lào tin tưởng rằng thành công này sẽ tạo cú hích để thúc đẩy sự phát triển của Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Lào đặc biệt nhấn mạnh cho dù tình hình khu vực và quốc tế sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp nhưng Lào vẫn sẽ luôn kiên định cùng với Việt Nam nắm chặt tay nhau, cùng nhau phát triển và cùng đạt được thành công như mong đợi, mang lại lợi ích cho người dân hai nước và phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của mỗi nước.

Phía Lào chân thành cảm ơn phía Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện để Lào có cửa ngõ ra biển. Trong lịch sử, Lào là quốc gia không có biển, nhưng nay Lào đã có cảng biển, đây là điều rất đáng tự hào và là cơ sở hạ tầng giao thông vô cùng quan trọng.

Hiện Lào và Việt Nam đang tập trung thúc đẩy xây dựng tuyến cao tốc Viêng Chăn-Hà Nội và tuyến đường sắt kết nối tới cảng biển. Đây là những dự án rất quan trọng và hy vọng hai nước Lào-Việt Nam sẽ cùng phối hợp tìm kiếm thêm các đối tác bên ngoài tham gia vào quá trình phát triển, vì đây là những dự án không chỉ trong phạm vi phát triển của hai nước Lào-Việt Nam, mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực.

Nếu Lào có hạ tầng giao thông xuyên suốt ra tới Biển Đông, điều đó đồng nghĩa với việc Hành lang kinh tế Đông-Tây đã được khai thông. Đây chính là lợi ích chung của tiểu vùng cũng như trong ASEAN./.

