Đưa Nghị quyết thành hành động: Mỗi người bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất

Ngày 3/2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026) và thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các điểm cầu phường, xã, các tổ chức đảng ở thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh những điểm mới, từ công tác chuẩn bị, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các văn kiện đến công tác nhân sự. Đại hội thể hiện sự thống nhất cao đối với những vấn đề cốt lõi do Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội...

Nghị quyết Đại hội đã quán triệt rất sâu sắc và nhấn mạnh, yêu cầu chuyển hóa ngay nghị quyết thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể. Tinh thần “nói đi đôi với làm” được đặt ra như một yêu cầu bắt buộc đối với toàn bộ hệ thống chính trị, với phương châm: “lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả” đối với mọi nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng đã thông qua Chương trình hành động với tính thực tiễn và quyết tâm chính trị rất cao, vấn đề là khâu tổ chức thực hiện như thế nào cho hiệu quả.

Đại biểu lãnh đạo thành phố dự kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Với Đà Nẵng, cả hệ thống chính trị thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ từ tư duy đến phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, lấy hiệu quả thực thi làm thước đo và thực hiện “kỷ luật thực thi số” trên nền tảng công nghệ số.

Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chủ động chuyển ngay từ “nhận thức đúng” thành “tổ chức thực hiện hiệu quả,” từ “quyết tâm cao” thành “kết quả rõ,” từ cách làm theo kế hoạch sang cách làm theo mục tiêu và sản phẩm.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, hành động, thống nhất ý chí và dám chịu trách nhiệm, đủ năng lực biến nghị quyết thành kết quả. Trọng tâm là kỷ luật thực thi nghiêm minh, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, đi liền với cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đổi mới có kiểm soát, không buông lỏng nguyên tắc.

Thành phố đề cao tinh thần nêu gương, liêm chính, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, xử lý, thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém, hạn chế về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm ảnh hưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ chung; từ đó, nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ tâm, đủ tầm, đủ bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Để Đà Nẵng thực sự trở thành địa phương đi tiên phong, dẫn dắt, mở đường, trở thành hình mẫu về tư duy đổi mới, quản trị hiệu quả và hành động quyết liệt, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kêu gọi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố bắt đầu ngay từ những việc nhỏ nhất, cụ thể nhất.

Khen thưởng các tổ chức Đảng và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng kiên quyết gạt bỏ tâm lý “đứng ngoài cuộc, an toàn, né tránh, sợ sai” trong thực thi công vụ; đồng cảm sâu sắc hơn với những tổn thất về thời gian, chi phí, công sức của người dân, doanh nghiệp khi công việc bị chậm trễ, ách tắc, kém hiệu quả. Động lực phát triển và bứt phá của thành phố chính là tinh thần cống hiến, sự năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của từng cán bộ, đảng viên...

Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng khen thưởng cho các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025./.

