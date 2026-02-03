Bầu cử Quốc hội và HĐND: Lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú theo đúng quy định

Ngày 3/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân.

Hà Nội hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Trong quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là cơ sở thực tiễn để đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và mối quan hệ với nhân dân của người được giới thiệu ứng cử.

Trước đó ngày 2/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XVII.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã ban hành công văn gửi danh sách trích ngang 53 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 248 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường và các tỉnh, thành phố liên quan để tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Trong thời gian triển khai từ ngày 4-8/2, các đơn vị thực hiện khẩn trương, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường nơi cư trú của người ứng cử; đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử nhằm quán triệt các văn bản hướng dẫn, thống nhất nhận thức về nội dung, trình tự, thủ tục và cách thức tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đúng thành phần, bảo đảm tiến độ, chất lượng; đồng thời tăng cường phối hợp, kịp thời thông tin lịch tổ chức và gửi biên bản hội nghị ngay sau khi hoàn thành.

Qua hội nghị, các đại biểu đã nắm rõ yêu cầu, quy trình, cách thức tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, góp phần tạo sự thống nhất trong triển khai tại cơ sở, bảo đảm công tác hiệp thương được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang (thứ 2 từ phải sang) chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ hai. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuyên Quang thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai có ý nghĩa quan trọng trong quy trình chuẩn bị bầu cử, nhằm xem xét, đánh giá toàn diện kết quả giới thiệu người ứng cử sau hiệp thương lần thứ nhất; đồng thời bảo đảm các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần và số lượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo tổng hợp tình hình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX.

Đến hết ngày 1/2/2026, toàn tỉnh có 104 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XX.

Hồ sơ của những người ứng cử được tiếp nhận đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; việc giới thiệu được thực hiện dân chủ, công khai, bảo đảm sự tham gia và giám sát của cử tri tại cơ sở. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, sàng lọc, lựa chọn những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan dân cử trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: TTXVN phát)

Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Tuyên Quang được bầu 10 đại biểu Quốc hội; trong đó có 6 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 4 đại biểu do Trung ương giới thiệu.

Theo quy định, số người được phân bổ giới thiệu ứng cử tối thiểu là 14 người.

Thực hiện văn bản điều chỉnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, đến hết ngày 1/2/2026, toàn tỉnh có 14 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Trên cơ sở các báo cáo được trình bày tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét kỹ danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo các tiêu chí về tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, cơ cấu, thành phần, số lượng cũng như hồ sơ cá nhân và ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác.

Quá trình thảo luận diễn ra dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò hiệp thương, thống nhất của Mặt trận Tổ quốc trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị để lựa chọn, giới thiệu những người đủ điều kiện, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Kết quả hiệp thương, 100% đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thống nhất lập danh sách sơ bộ 103 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX và 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan, tổ chức tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú theo đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, khách quan và đúng tiến độ bầu cử.

Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai nghiêm túc, đúng quy trình tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trong công tác bầu cử; góp phần chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm để Ngày hội lớn của toàn dân diễn ra dân chủ, đúng luật và thành công tốt đẹp./.

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Sẵn sàng cho công tác bầu cử sớm trên biển Khu vực bỏ phiếu sớm tại các nhà giàn DK1 và tàu trực có hơn 450 cử tri là cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và Tiểu đoàn DK1.