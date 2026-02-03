Làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary qua kênh nghị viện

Chiều 3/2, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tiếp Đoàn Ủy ban An ninh quốc gia, Quốc hội Hungary do Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Hungary Zoltán Sas, làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng chuyến thăm là dịp quan trọng để hai bên chia sẻ kinh nghiệm, cụ thể hóa các kết quả tốt đẹp đã đạt được, góp phần làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao cuộc làm việc hiệu quả giữa Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia, Quốc hội Hungary và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam; đề nghị hai Ủy ban tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong thời gian tới.

Bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước không ngừng được củng cố và duy trì ở mức độ tin cậy cao thông qua hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao thường xuyên. Bên cạnh đó, hợp tác kinh tế, thương mại song phương tăng trưởng tích cực.

Về quan hệ giữa Quốc hội hai nước, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp lãnh đạo cũng như cấp Ủy ban, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp đi vào chiều sâu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao vai trò của Ủy ban An ninh quốc gia, Quốc hội Hungary trong việc giám sát các hoạt động của Chính phủ, đặc biệt là các cơ quan tình báo và an ninh, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tiếp Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Hungary Sas Zoltán. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Hungary tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc trong khuôn khổ song phương và đa phương; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp và giám sát lĩnh vực an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng.

Đồng thời, hai bên tăng cường giám sát và đôn đốc thực hiện hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương mà Chính phủ hai nước đã ký kết thuộc lĩnh vực phụ trách của hai Ủy ban.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, tham vấn và ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và chia sẻ lợi ích chung.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Hungary Zoltán Sas khẳng định, Hungary coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á và mong muốn thắt chặt hơn nữa hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Đồng tình với những định hướng mà Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã nêu, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh quốc gia Quốc hội Hungary mong muốn, trong thời gian tới, hai Ủy ban sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác thiết thực./.



