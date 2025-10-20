Tăng cường hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Hungary

Chiều 20/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Hungary, Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Hungary nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, đào tạo; khẳng định trong chính sách đối ngoại hướng Đông của mình, Hungary luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên quan trọng nhất tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực./.