Thông tấn xã Việt Nam giành 2 giải A tại Giải Búa liềm Vàng lần thứ X năm 2025

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Đảng, mừng Đất nước và chào đón Xuân mới Bính Ngọ 2026, tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025.

Thông tấn xã Việt Nam giành 4 giải thưởng

Tại buổi lễ, các tác phẩm xuất sắc nhất đã được tôn vinh và trao giải, trong đó có 6 Giải A, 13 Giải B, 18 Giải C, 35 Giải Khuyến khích và 10 giải chuyên đề.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp trao 6 giải A cho những tác giả đoạt giải, gồm:

Nhóm tác giả: Lê Ngọc Long - Hồ Quang Phương - Trần Minh Mạnh - Nguyễn Đức Tuấn - Lê Duy Thành (Báo Quân đội nhân dân) với tác phẩm: “Đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn - vì sao bổ nhiệm… vẫn sai?.

Nhóm tác giả: Hoàng Lâm - Trần Văn Vương (Báo Lao Động) với tác phẩm: “Dựa vào dân để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.”

Nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng - Nguyễn Hoài Nam - Đoàn Minh Anh (Báo Điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam) với tác phẩm: “Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: "Cuộc cách mạng" cấp thiết để đất nước vươn mình.”

Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Thắng - Nguyễn Thị Minh Châu - Hồ Minh Khánh - Hà Thị Thu Thảo - Nguyễn Văn Cường - Bùi Thị Hương Giang (Đài Tiếng nói Việt Nam) với tác phẩm: “Quyết sách lịch sử - Kiến tạo tương lai.”

Nhóm tác giả: Đỗ Đức Hoàng - Tào Thị Thanh Xuân - Khương Quỳnh Liên - Nguyễn Thị Thu Hà - Trần Thị Thanh Xuân - Lưu Hoài An - Phan Thanh Phương - Nguyễn Tiến Vũ - Nguyễn Văn Việt - Nguyễn Tuấn Anh - Lê Quốc Quý - Nguyễn Hoàng Hiền (Đài Truyền hình Việt Nam) với tác phẩm: “Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, hành trình đi tìm hình của Nước.”

Tác giả: Lê Quang Quyết (Thông tấn xã Việt Nam) với tác phẩm: “Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhân dân vùng bị thiệt hại.”

Mùa Giải năm nay, Thông tấn xã Việt Nam giành được 4 giải thưởng, gồm: 2 Giải A, 1 Giải B, 1 Giải Khuyến khích.

Cụ thể, 2 giải A được trao cho nhóm tác giả: Võ Mạnh Hùng - Nguyễn Hoài Nam - Đoàn Minh Anh (Báo Điện tử VietnamPlus) với tác phẩm: “Chống lãng phí đất đai - Tinh gọn bộ máy: "Cuộc cách mạng" cấp thiết để đất nước vươn mình” và tác giả: Lê Quang Quyết với tác phẩm: “Các cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La đồng hành cùng nhân dân vùng bị thiệt hại.”

Giải B được trao cho tác giả Minh Đức với tác phẩm: “Giáo viên, đảng viên trẻ Sùng Thị Say thắp sáng ước mơ tới trường của trẻ em vùng cao.”

Giải Khuyến khích được trao cho tác phẩm: “Từ những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm”, tác giả Trí Uẩn, Báo Thể thao và Văn hóa.

Tập thể tác giả đoạt giải B giải Búa liềm Vàng lần X năm 2025. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm Vàng trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở cơ sở, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực Bí thư Chi bộ và chất lượng đảng viên trong toàn Đảng. Sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả của các cơ quan báo chí, các nhà báo đã góp phần làm nên sự thành công của Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm Vàng lần thứ X.

Phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ XI - năm 2026, đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những nhiệm vụ lớn, yêu cầu cao, vừa cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những yêu cầu rất cao, phải thực hiện thật tốt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định.

Đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn, tự đổi mới để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, nâng tầm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Đồng thời, từ năm 2026, hoạt động tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn quốc sẽ được tổ chức thường niên, khẳng định sự quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng vào đội ngũ các đồng chí Bí thư Chi bộ, những hạt nhân của tổ chức Đảng ở cơ sở, là nền tảng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Bối cảnh đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng khẩn trương quán triệt, thể chế hóa, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng, việc vì dân phải làm nhanh, làm đúng, làm tốt bằng năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện". Mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là Bí thư Chi bộ phải thực sự chuyển từ nhận thức đúng sang hành động hiệu quả, từ quyết tâm chính trị cao sang kết quả cụ thể, rõ ràng. Từng đảng bộ, chi bộ có chương trình hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Mỗi nhà báo cần tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, để đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng trở thành thông điệp định hướng hành động của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, đồng chí Lê Minh Hưng tin tưởng và kỳ vọng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các đồng chí Bí thư Chi bộ, các cơ quan báo chí và đội ngũ các nhà báo sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hướng tới lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc năm 2027 và giải Búa liềm Vàng lần thứ XI.

Trong không khí hân hoan toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công rất tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngay sau Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm Vàng lần thứ X - năm 2025, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh," với những giai điệu ngọt ngào, sâu lắng ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng đang tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội./.

