Chủ tịch nước Lương Cường: Việt Nam mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác với Jordan

Chiều 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/2.

Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Chủ tịch Hạ viện Jordan thăm chính thức Việt Nam đúng dịp Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, kỳ đại hội có ‎ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho dân tộc Việt Nam.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp từ chuyến thăm Việt Nam lịch sử của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein, Chủ tịch nước nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Jordan tiếp tục tạo xung lực cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương Việt Nam-Jordan thời gian gần đây, đặc biệt sau chuyến thăm của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn củng cố và nâng cao hiệu quả quan hệ hữu nghị hợp tác với Jordan.

Chủ tịch nước chúc mừng kết quả hội đàm thành công giữa Chủ tịch Hạ viện Jordan và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đánh giá hai cơ quan lập pháp có vai trò rất quan trọng trong việc tạo dựng hành lang pháp lý cho quan hệ hai nước.

Cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường đã dành thời gian tiếp đoàn, Chủ tịch Hạ viện Jordan chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua và trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein đến Chủ tịch nước Lương Cường và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi đang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi cho biết Jordan và cá nhân Quốc vương đánh giá rất cao vai trò, vị thế và lập trường công bằng của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi thống nhất Việt Nam và Jordan còn nhiều dư địa hợp tác trên cơ sở tin cậy chính trị, tương đồng về lịch sử, hệ giá trị về hòa bình và khát vọng phát triển.

Để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ chính trị-ngoại giao thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có và cân nhắc thiết lập các cơ chế hợp tác mới.

Về hợp tác quốc phòng-an ninh, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hạ viện Jordan nhất trí hai nước cần tiếp tục cụ thể hóa các cơ hội hợp tác đã được thống nhất, tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mỗi bên có thế mạnh.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục, phát triển ngành Halal và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, phản đối sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên hợp quốc.

Hai bên nhất trí phát huy hơn nữa vai trò thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong các nỗ lực trung gian hòa giải, giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực./.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Hạ viện Jordan Chiều 3/2/2026, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi đang thăm chính thức Việt Nam.