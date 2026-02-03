Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Sẵn sàng cho công tác bầu cử sớm trên biển

Ngày 3/2, tại xã Long Sơn, Đoàn khảo sát của Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố làm Trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm và phối hợp với các địa phương có cử tri đang sinh sống, đánh bắt thủy hải sản trên biển.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện các sở, ban, ngành và lãnh đạo các xã, phường Vũng Tàu, Phước Thắng, Tam Thắng, Rạch Dừa, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu.

Báo cáo với Đoàn công tác về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, đơn vị đã hoàn tất rà soát, lập danh sách cử tri để tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên và địa phương. Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền về công tác bầu cử, đặc biệt là với ngư dân đánh bắt xa bờ. Công tác trang trí khánh tiết và các điều kiện đảm bảo cho bầu cử sớm đã được triển khai. Dù tổ chức tại vùng biển xa, mọi quy trình và quy tắc bầu cử vẫn được đảm bảo tiến hành chặt chẽ.

Khu vực bỏ phiếu sớm tại các nhà giàn DK1 và tàu trực có hơn 450 cử tri là cán bộ, chiến sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 125, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 và Tiểu đoàn DK1.

Đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển không thể tham gia bầu cử vào ngày chính thức 15/3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đã nắm danh sách và căn cứ tình hình thực tế để tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ.

Sau khi khai mạc bầu cử sớm, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ điều động hai tàu Trường Sa 4 và Trường Sa 21 cơ động ra các khu vực Nhà giàn DK1, tàu trực và tàu cá của ngư dân để tổ chức bỏ phiếu. Thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 26/2 đến ngày 15/3/2026.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố biểu dương công tác chuẩn bị của các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị. Đến thời điểm này, công tác bầu cử tại các xã, phường ven biển đã triển khai đầy đủ nội dung, đảm bảo tiến độ theo Luật Bầu cử. Ủy ban bầu cử Thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự và thủ tục quy định.

Ông Nguyễn Văn Thọ lưu ý, Ủy ban bầu cử các phường Phước Thắng, Tam Thắng và xã Long Sơn cần kịp thời cung cấp tiểu sử tóm tắt người ứng cử, hòm phiếu, thẻ cử tri và các vật tư liên quan cho Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị số 4) và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố (đơn vị số 10 và 11).

Các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo danh sách nhân sự, phiếu bầu, đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền và an toàn tuyệt đối về mọi mặt trước, trong và sau khi bầu cử./.

