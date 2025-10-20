Quan hệ Việt Nam-Hungary phát triển trên tất cả các lĩnh vực

Chiều 20/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-22/10.

Nhiệt liệt chào mừng Ngài Kover Laszlo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hungary thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm nay Việt Nam và Hungary kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025).

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Hungary, đối tác ưu tiên hàng đầu, đồng thời là Đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam tại Trung Đông Âu.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hungary trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó kinh tế-thương mại tiếp tục là điểm sáng của quan hệ hai nước với kim ngạch hai chiều từ năm 2020-2024 ở mức khoảng 1 tỷ USD mỗi năm./.