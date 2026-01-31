96 năm Ngày thành lập Đảng: Mốc son mới trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, sáng 31/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), tổng kết kết quả công tác năm 2025 và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra những định hướng chiến lược mới cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử to lớn của chặng đường 96 năm xây dựng, trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa Việt Nam từng bước hội nhập quốc tế, không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới, mà còn định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI. Sự kiện này đánh dấu một mốc son mới trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Theo Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, những quyết sách chiến lược được thông qua tại Đại hội XIV không chỉ tạo nền tảng chính trị vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, mà còn tiếp tục củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài nước.

Tiết mục văn nghệ do các cán bộ, đảng viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thực hiện. (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Để triển khai các nghị quyết, kết luận của Đại hội, Đại sứ kêu gọi các cán bộ đảng viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp tiếp tục vận động, tập hợp, đoàn kết trí thức, doanh nhân, lưu học sinh, người lao động Việt Nam ở Pháp cùng hướng về quê hương, đóng góp tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, làm “cầu nối” góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tăng cường sự tham gia và hợp tác giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Pháp, trong đó có UNESCO, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh, giá trị, trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh của đất nước và con người Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong năm 2025, công tác đối ngoại đã được triển khai tại địa bàn Pháp một cách toàn diện, đồng bộ trên cả ba trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, cùng với đối ngoại của các bộ, ngành và địa phương, đóng góp tích cực vào việc triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Pháp, phát huy đà phát triển mới trong quan hệ song phương, tạo các bước tiến cụ thể, thực chất và tiếp tục để lại dấu ấn trong triển khai tổng thể quan hệ của Việt Nam với khu vực và với các đối tác lớn.

Trong đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tham mưu, tham gia chuẩn bị và phục vụ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp vào tháng 5/2025; chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc (UNOC) lần thứ 3 và tiếp xúc song phương với lãnh đạo Pháp vào tháng 6/2025; và chuyến công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Pháp ngữ lần thứ 50 vào tháng 7/2025.

Về phần mình, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại UNESCO đã chủ động, tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả nổi bật. Sau 11 năm, Việt Nam có thêm một Di sản thế giới mới được UNESCO ghi danh là Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc. Trong năm 2025, Việt Nam tiếp tục được UNESCO ghi danh thêm 5 danh hiệu. Đặc biệt, Việt Nam đã tham gia đề xuất và thúc đẩy sáng kiến có ý nghĩa lớn, phù hợp với các ưu tiên của UNESCO và của Việt Nam, đó là đề xuất Liên hợp quốc phát động Thập kỷ quốc tế Văn hóa vì Phát triển bền vững.

Cũng tại lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến này, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Hà Nội, đã phổ biến, quán triệt các kết quả của Đại hội.

Các đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã tiến hành khen thưởng các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2025./.



