Cà Mau: Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 430 đảng viên lão thành

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chiều 31/1, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và trực tiếp trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên trên địa bàn tỉnh.

Tại phường Tân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã đến tận nhà trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đỗ Văn Ba và đồng chí Trần Văn Của.

Trong không khí trang trọng và ấm áp, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành trong suốt quá trình tham gia cách mạng cũng như trong công tác xây dựng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định rằng tấm Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến không ngừng nghỉ của các đồng chí.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đảng viên và gia đình, mà còn là niềm kiêu hãnh chung của Chi bộ và Đảng bộ địa phương nơi các đồng chí sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh dù trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, từ thời kỳ đấu tranh gian khổ đến khi hòa bình lập lại hay lúc đã nghỉ hưu, các đảng viên cao niên vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, là tấm gương sáng ngời để các thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang đến các đảng viên cùng gia đình.

Đồng chí bày tỏ mong muốn các đảng viên cao niên tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực giáo dục con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội tại địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đảng viên lão thành, kịp thời nhân rộng những tấm gương tiêu biểu để lan tỏa các giá trị truyền thống tốt đẹp trong toàn xã hội.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đã bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn đối với sự ghi nhận của Đảng.

Các đồng chí khẳng định dù tuổi đã cao nhưng ý chí cách mạng vẫn luôn vẹn nguyên, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất người đảng viên, gương mẫu trong lối sống và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, giáo dục thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình để đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng phát triển.

Theo thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 430 đảng viên đủ niên hạn trên toàn tỉnh.

Việc tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng vào mỗi dịp thành lập Đảng là dịp để toàn Đảng bộ tri ân những người con ưu tú đã dành trọn cuộc đời phụng sự sự nghiệp cách mạng. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến trong đội ngũ đảng viên trẻ, góp phần tiếp thêm sức mạnh để xây dựng tỉnh Cà Mau trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh và hiện đại trong tương lai./.

