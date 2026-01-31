Cán bộ, đảng viên Ninh Bình kỳ vọng vào việc hiện thực hóa phát triển đất nước

Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tiếp tục thu hút sự quan tâm, nghiên cứu và quán triệt sâu sắc của đội ngũ cán bộ, đảng viên tỉnh Ninh Bình.

Nhiều ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao và đánh giá Báo cáo đã làm rõ những nội dung cốt lõi, mang tính định hướng chiến lược lâu dài cho sự phát triển đất nước, thể hiện quyết tâm phát triển nhanh, bền vững gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, vai trò trung tâm của nhân dân được nhấn mạnh, tạo đồng thuận xã hội.

Lấy hiệu quả làm thước đo

Về mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Thịnh Mai Thanh Tùng cho rằng, các mục tiêu phát triển lớn của đất nước được xác định trong Báo cáo vừa thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn, vừa rất sát với điều kiện, yêu cầu thực tiễn ở cơ sở.

Theo ông Mai Thanh Tùng, định hướng phát triển nhanh và bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, phát huy lợi thế vùng miền là cơ sở để xã Hải Thịnh tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển.

Là xã có lợi thế đường bờ biển dài hơn 7km và 2 cảng cá lớn, Hải Thịnh xác định kinh tế biển là trụ cột trong cơ cấu phát triển, phù hợp với mục tiêu chung của đất nước về phát triển kinh tế biển bền vững giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Từ thực tiễn địa phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Thịnh Mai Thanh Tùng cho rằng các mục tiêu về nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế gắn với khoa học-công nghệ, chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động khai thác, chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá.

(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Việc hiện đại hóa đội tàu khai thác, nâng cao năng lực quản lý cảng cá, bảo đảm truy xuất nguồn gốc thủy sản, tuân thủ các quy định về khai thác bền vững giúp ngư dân nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện các cam kết quốc gia về bảo vệ nguồn lợi biển, hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với xã Hải Thịnh, tinh thần “bước đi chắc” cần được thể hiện rõ trong phát triển kinh tế biển và các lĩnh vực liên quan. Ông Mai Thanh Tùng nhấn mạnh, địa phương không chạy theo mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà chú trọng nâng cao hiệu quả, tính bền vững trong khai thác hải sản; phát triển đồng bộ các dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến, bảo quản sau thu hoạch; đồng thời gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường sinh thái ven biển, ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai.

Địa phương xác định đầu tư phát triển kinh tế biển không làm dàn trải, mà phải tập trung đúng trọng tâm, đúng lợi thế, theo hướng bền vững.

Xã ưu tiên nguồn lực cho ba trụ cột then chốt gồm du lịch-dịch vụ và đô thị biển; công nghiệp-logistics gắn với cảng biển; nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản theo hướng hiện đại, coi đây là động lực tăng trưởng dài hạn của địa phương.

Song song với việc thu hút các nhà đầu tư có năng lực, uy tín và kinh nghiệm, xã chú trọng đầu tư hạ tầng then chốt, quy hoạch bài bản, đồng bộ; tăng cường bảo vệ môi trường biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quan điểm xuyên suốt là phát triển kinh tế biển phải gắn chặt với nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng-an ninh, gìn giữ bản sắc văn hóa biển. Qua đó, phấn đấu xây dựng Hải Thịnh phát triển ổn định, bền vững, có chiều sâu và tầm nhìn dài hạn.

Từ thực tiễn địa phương, ông Mai Thanh Tùng đề xuất Trung ương và các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đồng bộ, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trong số đó, cần tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tập huấn để cán bộ cơ sở nắm vững chủ trương, chính sách mới. Đồng thời, cần có nguồn lực đầu tư phù hợp cho hạ tầng nông thôn, chuyển đổi số, đào tạo nghề và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, qua đó giúp các mục tiêu phát triển lớn của đất nước được triển khai hiệu quả, vững chắc ngay từ cơ sở.

Thay đổi tư duy và phong cách phục vụ

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê Đỗ Đình Điểm cho rằng, quan điểm “dân là gốc” trong Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày không chỉ là quan điểm xuyên suốt của Đảng, mà còn là yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với mỗi cấp ủy, chính quyền, trước hết là ở cấp cơ sở là nơi gần dân, sát dân nhất. Để thực sự “gần dân, trọng dân, vì dân”, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường trước hết phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy và phong cách làm việc.

Từ chỗ quản lý, điều hành theo thói quen hành chính sang tư duy phục vụ; từ làm việc thụ động sang chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; từ giải quyết công việc “đúng quy trình” sang chú trọng hiệu quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân.

Ông Đỗ Đình Điểm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê, bày tỏ tỏ niềm tin sâu sắc, kỳ vọng những quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới. (Ảnh: Công Luật/ TTXVN)

Cán bộ không chỉ làm việc tại trụ sở mà phải thường xuyên xuống khu dân cư, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, coi ý kiến của người dân là căn cứ quan trọng để điều chỉnh cách làm, cách nghĩ.

Ông Đỗ Đình Điểm cho rằng trong quá trình đó, vai trò nêu gương của người đứng đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực sự gương mẫu trong đạo đức, lối sống, tác phong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm thì sẽ tạo được sự lan tỏa tích cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Thực tiễn cho thấy nơi nào người đứng đầu sâu sát cơ sở, tôn trọng dân, lắng nghe dân thì ở đó các chủ trương, chính sách dễ đi vào cuộc sống, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tạo được sự đồng thuận xã hội.

Tại phường Vị Khê, quan điểm “dân là gốc” được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực. Trong đó chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc công khai, minh bạch các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân.

Các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được duy trì, qua đó kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị, bức xúc ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, phường đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia bàn bạc, giám sát và thụ hưởng. Việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công của phường được coi là thước đo cụ thể của tinh thần “vì dân”, góp phần giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vị Khê Đỗ Đình Điểm tiếp tục đề xuất việc hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển; xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ dựa trên mức độ hài lòng của người dân, coi đây là thước đo quan trọng về hiệu quả công vụ. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng dân vận, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường. Qua đó, bảo đảm quan điểm “dân là gốc” được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực, trở thành chuẩn mực trong mọi quyết sách và hành động ở cơ sở./.

