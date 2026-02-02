Hội chợ Mùa Xuân: Hà Nội tăng cường 6 tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 2/2-8/2/2026, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội triển khai phương án tăng cường tuyến buýt phục vụ nhân dân, du khách tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Phương tiện xe buýt có biển phụ thông tin “Xe buýt phục vụ Trung tâm triển lãm Việt Nam” đặt trước xe để nhân dân, du khách dễ nhận diện. Đồng thời, các tuyến buýt tăng cường sẽ đón, trả khách tại các điểm đầu cuối và các điểm dừng đỗ trên lộ trình tuyến buýt đi qua.

Về giá vé, vé lượt theo giá vé lượt của các tuyến nhánh chính và vé tháng thực hiện theo Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng,” Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 2-13/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, Hà Nội./.

