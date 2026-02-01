Kinh tế

Kinh doanh

“5 thông” và “5 tiên phong” để phát triển kinh tế tư nhân

Các cơ quan Nhà nước thực hiện "5 thông" đối với doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp thực hiện "5 tiên phong" để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

img-3235.jpg

Kết luận Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) vào sáng 31/1/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan Nhà nước thực hiện "5 thông" đối với doanh nghiệp; đồng thời doanh nghiệp thực hiện "5 tiên phong" để kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Kinh tế tư nhân #Nghị quyết 68 #Doanh nghiệp
Theo dõi VietnamPlus

Trụ cột, động lực kinh tế tư nhân

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục