Chinh phục chuỗi cung ứng không chỉ với linh kiện mà bằng cả văn hóa doanh nghiệp

Để bước chân vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp Việt không chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe mà còn phải khẳng định uy tín qua hệ thống vận hành và bản sắc văn hóa doanh nghiệp.

“Vòng gửi xe” khắt khe

Trong cuộc chơi toàn cầu, "Chất lượng - Giá cả - Giao hàng" được ví như chiếc vé qua cổng bắt buộc. Bà Trần Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc Hanel PT nhấn mạnh về điều này, đồng thời khẳng định nếu không đáp ứng được ba yếu tố cơ bản trên, doanh nghiệp sẽ bị loại ngay từ "vòng gửi xe."

Tuy nhiên, bà Trang cũng thừa nhận để thực sự trụ vững và trở thành đối tác chiến lược, năng lực vận hành và uy tín trong quản trị mới là yếu tố quyết định. Theo bà Trang, minh chứng rõ nhất là trong thời kỳ đại dịch COVID-19, nhờ hệ thống quản trị linh hoạt và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Hanel PT chưa từng giao hàng muộn cho bất kỳ đối tác toàn cầu nào, đây có thể xem là một kỳ tích bởi không phải doanh nghiệp lớn nào cũng làm được như vậy.

Uy tín của doanh nghiệp không chỉ được xây dựng với khách hàng mà còn phải thiết lập chặt chẽ với chính các nhà cung cấp của mình. Trên thực tế, một chuỗi cung ứng thông suốt khi mọi mắt xích đều tin tưởng và cam kết đồng hành cùng nhau.

Do đó, bà Trang cho rằng khả năng thích ứng với các biến động thị trường, từ việc tăng sản lượng đột ngột đến việc xử lý sự cố nguyên vật liệu, chính là thước đo chính xác nhất cho năng lực cạnh tranh của một nhà cung cấp trong kỷ nguyên mới.

Đơn hàng đến từ niềm tin và bản sắc văn hóa

Một trong những điểm khác biệt thú vị được bà Trang chia sẻ là tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp trong việc chinh phục các đối tác khó tính.

Theo bà Trang, những đối tác quốc tế quyết định chọn một doanh nghiệp ngay từ buổi làm việc đầu tiên không phải vì máy móc hiện đại nhất, mà vì họ ấn tượng với phong thái làm việc từ khâu bảo vệ đến khu vực chờ. Đối với các tập đoàn lớn, họ nhìn vào những chi tiết nhỏ nhất để đánh giá quy trình và triết lý quản trị của người đứng đầu.

"Tôi đi ‘bán’ văn hóa Việt Nam" – câu nói của lãnh đạo Hanel PT truyền cảm hứng mạnh mẽ về việc dùng sự chân thành và giá trị con người để thuyết phục đối tác.

Trong kinh doanh, dù các con số logic rất quan trọng, nhưng quyết định cuối cùng thường dựa trên niềm tin và cảm xúc. Khi doanh nghiệp thể hiện được một văn hóa làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và có trách nhiệm, họ không chỉ bán một linh kiện cơ khí mà đang bán một cam kết đồng hành lâu dài.

Đánh giá chung từ các chuyên gia, đây chính là "vũ khí" sắc bén giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn khoảng cách với các đối tác toàn cầu.

Từ nhà cung cấp thuần túy thành đối tác

Để thu hẹp khoảng cách với các nhà mua hàng, ông Phạm Minh Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), cho rằng doanh nghiệp cần một cuộc cách mạng về tư duy. Thay vì thụ động chờ đợi đơn hàng theo bản vẽ, doanh nghiệp phải chủ động tiếp cận và đề xuất giải pháp.

Theo ông Thắng, một nhà mua hàng hiện đại luôn đặt câu hỏi: "Tôi có chơi được với anh lâu dài không?" Câu trả lời không nằm ở danh sách máy móc mà nằm ở danh mục khách hàng bạn đang phục vụ và triết lý kinh doanh bạn đang theo đuổi.

Về vấn đề này, ông Phạm Hoàng Long, Trưởng Khối Cung ứng, Công ty Honda Việt Nam chia sẻ các nhà cung cấp hiện tại cần duy trì sự ổn định và chủ động đề xuất giải pháp cho khách hàng. Các nhà cung cấp tiềm năng (cấp 2, cấp 3) cần chứng minh năng lực để được các doanh nghiệp cấp 1 tin dùng và giới thiệu khi khách hàng mở rộng sản xuất.

Ông Long cho biết hàm lượng chất xám ở trong phụ tùng của công ty FDI cao hơn, dẫn đến giá trị của những sản phẩm đó sẽ cao hơn. Đây là một điểm yếu của các công ty Việt Nam, do phần R&D (nghiên cứu phát triển) của họ vẫn chưa sâu và chưa tập trung vào.

"Các nhà cung ứng trong nước có thể chủ động làm được khuôn cối thiết bị, nhưng họ chưa thiết kế ra được những sản phẩm linh kiện phù hợp với những nhu cầu của khách hàng," ông Long nhấn mạnh.

Việc trở thành nhà cung cấp cấp 1 cho các tập đoàn quốc tế (như Honda hay Toyota) là minh chứng tốt cho năng lực của các nhà cung ứng trong nước, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Bởi, doanh nghiệp cần chuyển mình thành một "đối tác" – người giúp khách hàng giải quyết những bài toán về chi phí, tối ưu hóa thiết kế và giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng. Trên thực tế, sự chân thành trong giao tiếp, văn hóa đúng giờ và khả năng thích ứng hệ thống khi khách hàng yêu cầu thay đổi đột ngột chính mới là những giá trị cốt lõi giúp tạo nên sợi dây liên kết bền chặt trong hệ sinh thái sản xuất toàn cầu./.

