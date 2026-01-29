VCCI: Các nhà cung ứng nội địa cần chuyển từ mắt xích sản xuất sang đối tác chiến lược

Doanh nghiệp Việt Nam không thể mãi hài lòng với vai trò “mắt xích” gia công thuần túy mà phải vươn mình trở thành những đối tác chiến lược, có năng lực quản trị chuỗi giá trị gắn liền với phát triển bền vững.

Đây là nội dung chính được nhấn mạnh tại Diễn đàn “Nhà cung ứng Việt Nam – Hành trình vươn tới sự xuất sắc” và Lễ công bố kết quả Chương trình bình chọn “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025,” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, ngày 29/1.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của những vận hội mới song cũng đầy thách thức từ sự tái cấu trúc sâu sắc của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nâng tầm nội lực

Trong suốt hai thập kỷ qua, Việt Nam đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới. Tuy nhiên, nhìn sâu vào bản chất của sự tăng trưởng, sự đóng góp của các nhà cung ứng nội địa vào chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn khiêm tốn. Phát biểu tại diễn đàn, ông Bùi Trung Nghĩa, Phó chủ tịch VCCI đã đưa ra những con số đáng suy ngẫm: Tính đến năm 2024, cả nước chỉ có khoảng 5.000 doanh nghiệp thực sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chiếm tỷ lệ chưa đầy 0,5% trên tổng số hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Theo ông Nghĩa, con số này vừa là thách thức song cũng cho thấy dư địa phát triển rất lớn nếu cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam biết tận dụng thời cơ. Bởi, thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc, nơi chuỗi cung ứng không còn là những mối quan hệ mua-bán đơn lẻ mà đã chuyển hóa thành những hệ sinh thái phức hợp. Ở đó, vị thế của doanh nghiệp không còn được quyết định chủ yếu bởi giá rẻ, mà bởi độ tin cậy, khả năng thích ứng và năng lực đồng hành lâu dài.

Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao năng lực nội sinh. Quá trình hội nhập sâu rộng cùng làn sóng dịch chuyển đầu tư đang mở ra cơ hội, nhưng "tấm vé" để bước vào sân chơi lớn chỉ dành cho những doanh nghiệp dám tự nâng cấp.

Phó chủ tịch VCCI nhấn mạnh nếu chậm chân trong việc thích ứng với các chuẩn mực mới về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, doanh nghiệp nội địa sẽ đối mặt với nguy cơ bị đào thải khỏi các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Bùi Trung Nghĩa phân tích chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khoa học-công nghệ và công nghiệp hỗ trợ đã tạo nền tảng vững chắc. Tuy nhiên, chính sách chỉ thực sự "sống" khi được doanh nghiệp chuyển hóa thành năng lực vận hành thực tế, khả năng làm chủ công nghệ và hệ thống quản trị hiện đại. Nếu chậm chân trong việc thích ứng với các chuẩn mực mới về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, doanh nghiệp nội địa sẽ đối mặt với nguy cơ bị đào thải khỏi các chuỗi giá trị có giá trị gia tăng cao.

Nhìn lại chặng đường 40 năm Đổi mới, dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu rực rỡ với thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 67 lần, nhưng sự liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước vẫn còn là một "nút thắt" cần tháo gỡ. Để trở thành một quốc gia thu nhập cao, Việt Nam cần một thế hệ nhà cung ứng mới – những thực thể không chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng mà còn tham gia vào quá trình thiết kế, giải pháp kỹ thuật và cung ứng dịch vụ tích hợp.

Ba trụ cột cốt lõi

Điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện là Lễ công bố kết quả Chương trình bình chọn “Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam năm 2025” với 27 doanh nghiệp được vinh danh. Đây không thuần túy là một hoạt động vinh danh, mà là bộ thước đo định hướng để các doanh nghiệp tự soi rọi và hoàn thiện.

Phó giáo sư, tiến sỹ Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh chương trình mang ý nghĩa chiến lược nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.

Chủ tịch VCCI chia sẻ các doanh nghiệp được vinh danh năm nay phải vượt qua quy trình đánh giá khắt khe dựa trên ba trụ cột then chốt. Thứ nhất là năng lực vận hành và hiệu quả sản xuất, bao gồm các tiêu chí khắt khe về chất lượng, giá thành và tiến độ giao hàng. Thứ hai là năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo – yếu tố giúp doanh nghiệp thoát khỏi bẫy gia công giá rẻ để tiến sâu vào các khâu có giá trị cao. Thứ ba và cũng là điểm mới mang tính thời đại, chính là quản trị chuỗi giá trị và phát triển bền vững. Việc thực thi các tiêu chuẩn ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) hiện nay không còn là lựa chọn tự nguyện mà đã trở thành "giấy thông hành" bắt buộc để bước vào thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường khó tính như Mỹ và EU.

Chủ tịch VCCI nhấn mạnh chương trình mang ý nghĩa chiến lược nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. (Ảnh: Vietnam+)

Chia sẻ tại lễ trao giải, đại diện Công ty TOMECO – một trong những đơn vị tiêu biểu được vinh danh, cho biết: “Danh hiệu Nhà cung ứng xuất sắc không phải là đích đến cuối cùng, mà là động lực để chúng tôi tiếp tục rà soát, tự đánh giá nghiêm túc theo các chuẩn mực quốc tế. Giá trị lớn nhất chúng tôi nhận được là xác định rõ con đường phát triển dài hạn dựa trên sự minh bạch và bền vững.”

Sự kiện diễn ra vào thời điểm đầu năm 2026, ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mang theo khí thế của một "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc." Trong kỷ nguyên này, các nhà cung ứng Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là "lá chắn" giúp nền kinh tế nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Sự chuyển dịch từ nhà cung cấp sản phẩm vật lý thuần túy sang đối tác chiến lược tích hợp giải pháp kỹ thuật và trải nghiệm khách hàng chính là chìa khóa để doanh nghiệp Việt khẳng định thương hiệu quốc gia.

Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng tin tưởng nói: “Với nội lực sẵn có và khát vọng vươn lên, các nhà cung ứng Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những chương mới tự hào cho nền kinh tế nước nhà. Mỗi bước tiến của các doanh nghiệp chính là một viên gạch xây dựng nên một Việt Nam hùng cường. Và, VCCI cam kết tiếp tục là người đồng hành tin cậy, là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với Chính phủ và các đối tác quốc tế, thúc đẩy xúc tiến thương mại, đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Chương trình bình chọn Nhà cung ứng xuất sắc Việt Nam chính là một phần trong cam kết lâu dài đó”./.

