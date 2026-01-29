Giá dầu tăng phiên thứ ba liên tiếp do rủi ro gián đoạn nguồn cung

Giá dầu thế giới tăng 1,5% trong chiều 29/1, nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp khi thị trường ngày càng lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 94 xu (tương đương 1,4%) lên 69,34 USD/thùng vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 29/1 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 92 xu (1,5%) lên mức 64,13 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu tiêu chuẩn đã tăng khoảng 5% kể từ đầu tuần và đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 9/2025.

Động lực tăng giá chính đến từ các thông tin cho thấy phía Mỹ đang gia tăng sức ép lên chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm các cảnh báo về những hoạt động quân sự và việc điều động nhóm tác chiến hải quân đến khu vực. Iran hiện là nhà sản xuất lớn thứ tư trong Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) với sản lượng 3,2 triệu thùng/ngày.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng Citi nhận định nguy cơ xung đột liên quan đến Iran đã đẩy chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị tăng thêm khoảng 3-4 USD/thùng. Nhóm này dự báo nếu căng thẳng leo thang, giá dầu Brent có thể chạm mốc 72 USD/thùng trong ba tháng tới.

Ngoài ra, thị trường cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu tích cực từ Mỹ. Các chuyên gia phân tích thị trường tại công ty môi giới đầu tư Phillip Nova lưu ý rằng dự trữ dầu thô của Mỹ đã bất ngờ giảm 2,3 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược với dự báo tăng 1,8 triệu thùng.

Thông tin này đã giúp làm dịu bớt lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường năng lượng toàn cầu./.

Giá dầu hướng tới tháng tăng mạnh nhất trong vòng 2 năm rưỡi Cả dầu Brent và dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đều hướng tới mức tăng theo tháng lớn nhất tính theo tỷ lệ phần trăm kể từ tháng 7/2023, trong đó dầu Brent dự kiến tăng khoảng 12% và dầu WTI tăng 10%.