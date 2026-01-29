Kinh tế

Đàm phán phiên thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam-Hoa Kỳ vào tuần tới

Bộ Công Thương và đoàn đàm phán đã phối hợp với các Bộ, ngành để thoàn thiện các phương án tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Hoa Kỳ, gửi cho phía bạn thông số, nội dung, danh sách đặt hàng…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết phiên đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam-Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới.(Ảnh: BCT/Vietnam+)
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết phiên đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam-Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới.(Ảnh: BCT/Vietnam+)

Tại họp báo thường kỳ quý IV/2025 diễn ra ngày 29/1, trả lời câu hỏi của các phóng viên về tình hình đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam-Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Việt Nam-Hoa Kỳ đã trải qua 5 phiên đàm phán và phiên đàm phán thứ 6 dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ thêm: "Tinh thần chung là cố gắng tạo ra những chuyển biến tích cực để cùng đối tác thống nhất các nội dung.” Bộ Công Thương và đoàn đàm phán đã phối hợp với các bộ, ngành để trình các phương án. Đoàn đàm phán đã gửi cho phía bạn những thông số, nội dung, danh sách đặt hàng… trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của nước đối tác.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa của Hoa Kỳ vào thị trường Việt Nam.

“Hy vọng trong phiên đàm phán thứ 6 tới đây, Việt Nam sẽ đạt được những kết quả tích cực," Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết thêm, trong năm 2026 Việt Nam sẽ kiên trì quá trình đàm phán với đối tác, cùng với đó vận động doanh nghiệp, nhà sản xuất tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, bảo đảm tính ổn định và bền vững. Bên cạnh đó, Việt Nam phải đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đây là nhiệm vụ cần được triển khai quyết liệt, khẩn trương và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Trước đó, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12/11/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ. Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt được tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như: dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.

Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, Đại diện Cơ quan thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng, phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định Thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp khi đó giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức. Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Hoa Kỳ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết, có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể./.

